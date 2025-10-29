La autora de la saga 'Hijos del dragón' presenta su última novela de suspense en la biblioteca municipal Lucía González Lavado, escritora relevación en literatura épica y paranormal, habla de su creación, 'Reflejo envenenado'; será mañana a las 19.30 horas

La saga 'Hijos del dragón' le puso de moda y hoy la emeritense Lucía González Lavado (1982) ocupa un hueco relevante en el mundo de la literatura de autor. Mañana, en la biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner' presenta su nueva novela. Se llama 'Reflejo envenenado'. Será en la tercera planta de la biblioteca emeritense, a las 19.30 horas.

Destaca la Delegación de Cultura del Ayuntamiento que Lucía González Lavado, residente en Almendralejo, ha estado presenta en varias ediciones de la Feria del Libro de Mérida. Y que lleva triunfando desde 2005, con su obra 'Hijos del Dragón', una saga con tres volúmenes en el mercado: Revelación, Las armas sagradas y El secreto del tigre. Se centra en los hermanos Kun y Xin, nacidos en el año del dragón. Juntos emprenderán un viaje por diversos mundos con tal de cumplir su destino.

Desde entonces Lucía González ha publicado más de una treintena de relatos y más de una decena de novelas, todas ellas englobadas dentro de la fantasía épica, infantil, y paranormal.

«Crecí en una época donde el manga comenzó a irrumpir en nuestro país. Desde una niña bebí de la mitología oriental, especialmente la japonesa, decidiéndome finalmente en mi edad adulta por la cultura China», ha explicado para referirse a su novela exitosa.

Algunas de ellas se han traducido en Italia, Estados Unidos y China. Ahora vuelve con fuerza para dirigirse a un publico más adulto con 'Reflejo envenenado', una novela de suspense de la que la autora revela que «…entre mentiras, peligro y un amor inesperado, la protagonista aprenderá que no sólo corre riesgo su vida sino también su corazón».

Ahora, 'Reflejo envenenado' cuenta la historia de dos hermanas gemelas, Casandra y Jules. Una llamada desesperada despierta a Casandra Lennox de madrugada. Su hermana Jules le asegura estar en peligro y que alguien quiere matarla y la llamada se corta. Cuando Cassandra, logra hablar con Jules, ella asegura que todo fue una broma, pero Casandra no se lo cree.

En la ciudad de su hermana, Casandra descubre que alguien ha suplantado su identidad y que hay mucho más en juego de lo que imaginaba. Con la ayuda de Drew Gates, un hombre misterioso que guarda sus propios secretos, Casandra se convierte en el anzuelo perfecto para cazar a un peligroso secuestrador.