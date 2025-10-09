Marisa Gallero: «Sin Mérida no puede entenderse la trayectoria de este hombre que creó un imperio» Es un personaje bastante desconocido y fascinante, señala Marisa Gallero sobre José Fernández López

Celestino J. Vinagre Jueves, 9 de octubre 2025, 08:07 Comenta Compartir

Esta biografía de Fernández López ha sido reconocida con el Premio LID de Biografía Empresarial, en su XXI edición, por su «rigor histórico y documentación inédita, así como por su narrativa envolvente». Su autora es Marisa Gallero, natural del municipio gaditano de Rota y residente en Madrid, que recibió el encargo de plasmar en un libro la trayectoria del empresario gallego. «Trabajaba en 2018 en el diario 'ABC' cuando su entonces director, Bieito Rubido, me lo encargó. No había oído hablar de él. Empecé a indagar hasta 2019 pero después tuve otra actividad profesional y tuve parada la elaboración del libro hasta 2023. Lo terminé de escribir en enero de este año», cuenta Gallero.

Relata a HOY que ha realizado una labor «de mucha visitas a archivos y de recopilación de testimonios orales» que arrancaron con José Miguel Odriozola, cuyo padre trabajó con Fernández López. Los archivos municipales de Mérida, la Diputación de Badajoz y del antiguo Instituto Nacional de Industria (INI) han sido fundamentales.

«Tengo que decir que he disfrutado muchísimo al rescatar casi del olvido la figura de uno de los empresarios más influyentes del anterior siglo, que fue poco mediático, siempre quiso trabajar en equipo y fue una persona humilde y tremendamente trabajadora. Y con mucha empatía».

Para Gallero, José Fernández López «fue un gallego que siempre lo fue pero para él Mérida fue su otra tierra desde 1936 hasta siempre. Estuvo en Mérida hasta 1954 y se fue a vivir a Madrid, pero siempre Mérida estuvo presente en su vida». Tres de sus seis hijos nacieron en la capital emeritense, todos dentro de las instalaciones del matadero.

De hecho, explica la periodista, sin la actividad industrial desarrollada por Fernández López en Mérida «no puede entenderse la trayectoria de este hombre que creó un imperio empresarial. Es un personaje desconocido y fascinante», culmina.