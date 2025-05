El autobus urbano se rebaja a 39 céntimos por viaje hasta final de año

ANTONIO GILGADO MÉRIDA. Lunes, 5 de septiembre 2022, 07:37 Comenta Compartir

Se aplica ya en Mérida el decreto nacional que rebaja un 30% los bonos del transporte público. No afecta al billete individual (que se vente a 0,85), pero la mayoría de los pasajeros en la ciudad usan las tarjetas recargables multiviajes cuando se suben al autobús. Más de dos mil según los datos de Vectalia, la empresa concesionaria del servicio.

Comercializa Vectalia en Mérida cuatro formatos. Hay uno general de diez usos. Rellenarlo vale desde el jueves 3,90 euros. A 39 céntimos cada uno sale. Desde el Ayuntamiento aseguran que se trata de uno de los más baratos de España. Ya lo era antes del decreto, con 5,55 euros.

Oferta luego tres de uso mensual con diferentes tarifas según el grupo de edad. Los niños y jóvenes menores de 25 años junto con los mayores de sesenta pagan ahora 7,75 euros. Antes 11,1.

El mensual para adultos de entre 26 y 59 años pasa de 22,2 a 15,55 euros.

La excepción estará vigente hasta final de año. En enero de 2023, con el fin del decreto y la actualización anual, volverá a subir. La norma especial se aplica sobre la recarga de viajes, no a la venta de tarjeta física, que sigue costando 2,15 euros. Tampoco sobre los bonos anuales.

Pero más allá de las oscilaciones recientes, hay usuarios que creen que la estrategia de atraer viajeros al transporte público resulta poco ambiciosa. María Isabel Hidalgo, por ejemplo, propone algunas líneas o tramos horarios gratis. Todas salen del Paseo de Roma, junto a las consejerías, pero las que conectan con Nueva Ciudad paran en el Hospital y entiende esta usuaria habitual que no es lo mismo cruzar el Lusitania por ocio o por trabajo que por enfermedad. «Yo veo que a primera hora de la mañana va mucha gente a consultas y tratamientos, igual que el última de la tarde se llena de las visitas que salen».

Opinión compartida por Cristian, Cristina y José Carlos, otros tres residentes de Nueva Ciudad que se mueven hasta el centro por la línea azul y proponen también ruta libre para los pasajeros que van al médico.

Pocos jóvenes se ven estos días en los coches de Vectalia. No han empezado aún las clases. Manuela y Aroa recargaron justo antes de que entrara en vigor la rebaja. Pagaron 5,55 en lugar de 3,90. Reclaman venir gratis desde instituto. Normalmente, explican, les lleva algún padre por la mañana a las ocho, pero a las dos, cuando regresan, se vuelven en el bus que cogen en la plaza de Santo Domingo para llegar hasta las Abadías. «El de las dos debería ser gratis para los jóvenes». Tampoco les convence el trayecto. Tarda demasiado y da muchas vueltas hasta que llega a los Eméritos.

No se ven, de momento, llevando el patinete eléctrico, la moto o la bici como alguno de sus compañeros. «La mayoría de la gente del instituto va con sus padres, lo del autobús no está bien planteado. Si lo pones gratis, quizás haya menos coches por las mañanas, pero yo creo que por pagar un poco menos no se va a notar». Las cifras de usuarios de fin de año dirán si realmente ha funcionado la estrategia del Gobierno en el transporte urbano de Mérida y hay un repunte de usuarios en el último trimestre con la estrategia de precios.