El autobús urbano de Mérida triplica sus usuarios y seguirá gratis hasta final de año

Mantiene el autobús urbano de Mérida el bono a cero euros hasta diciembre. Ya se sabe que el gobierno central paga el 30% y ahora el Ayuntamiento asume el 70 restante. No se sabe exacatamente la cuantía porque depende del número de abonados, pero ... estima el Ayuntamiento que serán sobre 200.000 euros lo que le tendrán que abonar a la concesionaria. Y en conclusión, seguirá siendo gratis hasta el 31 de diciembre de 2023.

Anunció ayer esta medida el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Satisfecho además porque hay datos de uso del transporte nunca vistos. Está calando entre los vecinos el servicio desde que es gratis y espera que ahora se consolide definitivamente. En mente incluso tiene incorporar a principios de año una nueva línea. Aunque falta por definir, adelanta el alcalde que se trata de hacer trayectos más cortos en las líneas más largas para que en las paradas donde se sube menos gente porque hay una rotación de mucho tiempo se suba más gente.

Agradece además que Mérida, con un urbanismo tan complejo por la arqueología, haya menos tráfico y menos contaminación gracias a que cada vez más familias se suben al servicio público.

En lo que va de año, detalló, se han expedido 30.663 bonos gratuitos. Un trescientos por ciento más que en el primer semestre de 2022, cuando se pagaba. Andaba el servicio entonces por los diez mil abonados.

Cree Osuna que en Mérida, en comparación con otras capitales, el transporte no es caro, por lo que espera que el eco real de esta campaña de cero euros tenga prolongación cuando se vuelva a pagar porque habrá usuarios que han empezado ahora a usarlo y seguirán haciéndolo en un futuro. «En nuestro caso, la continuidad tiene más que ver con seguir fomentando el uso que en el ahorro real. En eso nos basamos».

Los vecinos de Mérida han dado más de medio millón de viajes entre enero y junio y para el alcalde esa es una de las mejores noticias en una ciudad construida sobre la colonia romana porque todos muchos de esos pasajes han ahorrado coches, contaminación y embotellamientos de tráfico en estos seis meses.

Y encaja además con la estrategia de movilidad que se está desplegando en Mérida con obras financiadas por la Unión Europea. Se probó en Valverde Lillo y seguirá en Graciano, Lennon y Suárez Somonte. No se limita el paso de coches al completo, pero sí hay menos espacio para los vehículos y circulan además más despacio. Ha transcurrido ya tiempo suficiente desde que se abrió el bulevar de Valverde Lillo para concluir que en plataforma única conviven mejor con los peatones. Y a eso aspira en un futuro Mérida, a tener más manzanas de convivencia cómoda entre coches y peatones.

Aclaró el alcalde que no se ha definido todavía lo que técnicamente se llama Zona de Baja Emisiones que deben acotar todas las ciudades porque esta definición implica una limitación casi total del paso de coches. Y el problema de Mérida es que su urbanismo impide ir convirtiendo cada plataforma única en una de baja emisión. Los coches siguen pasando por Valverde Lillo, aunque con muchas limitaciones, porque hay que dar servicio al hotel de la Plaza de España. Y ocurrirá lo mismo en Graciano y Lennon. Seguirán pasando porque no hay otra conexión entre los dos costados de la ciudad. La unión natural entre los dos puentes discurre precisamente por Lennon y Graciano y no se puede cortar el tráfico.