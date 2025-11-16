Aurelio Fernández: «Este libro no le va a gustar a los extremistas, no lo entenderán» El comisario de la Policía Nacional de Mérida publica 'Corrieron regueros de sangre', que se presentará el martes en Badajoz y el 3 de diciembre en Mérida

En 'Cadena de asesinatos', Aurelio Fernández Sánchez (Talarrubias, 1961), comisario de la Policía Nacional en Mérida, abordó los momentos previos a la Guerra Civil. Ahora saca su segundo libro, 'Corrieron regueros de sangre', para contar lo que pasó entre el 17 de julio y el 16 de agosto en Extremadura, con especial atención a lo ocurrido en las tomas de Mérida y Badajoz por las tropas franquistas. Será presentado en Badajoz el próximo martes (Residencia Universitaria, Rucab, a las 19 horas) y el 3 de diciembre en Mérida (19 horas, centro cultural de Santo Domingo, de la Fundación CB).

–¿Qué cuenta en el libro?

–Este libro no es uno más de la Guerra Civil. Se ha escrito muchísimo sobre ella pero he querido dar un paso más. Porque prácticamente todo lo que he leído es tendencioso. En las guerras la primera víctima es la verdad. Lo que he tratado es de desbrozar y llegar a la verdad, que es difícil. He tratado siempre en mi vida profesional de buscar la verdad y eso lo he llevado a este libro. He indagado muchísimo. Mirando en muchas fuentes.

–¿Por ejemplo?

–La famosa matanza de la plaza de toros de Badajoz de agosto de 1936. Evidentemente hubo una matanza, eso nadie lo va a cuestionar. Lo que pasa es que las cifras son muy dispares.

–¿En qué fuentes ha bebido?

–Las fuentes originarias, los documentos oficiales. He mirado en el Archivo Histórico Nacional, el de la Legión, el del Ejército... ¿Cuántos murieron del bando sublevado? Ahí se sabe al cien por cien porque eran militares y tenían sus estadillos. Apuntaban todo. En la zona republicana, había sobre todo milicianos que no estaban encuadrados en unidades e iban un poco por libre. Aquí es muy complicado determinar las cifras.

–Y con esto, ¿qué ha escrito?

–Una crónica novelada. He sido un poco periodista con 'Corrieron regueros de sangre'. He narrado los hechos tal como fueron, sin aplicar adjetivos calificativos. Tal como ocurrieron los hechos o creo que ocurrieron tras documentarme. Novelado habrá un 10% del libro. He buceado un montón de documentos, prensa internacional (Mario Pires, Mario Neves..). Si que le he dado al libro una forma de novela para que se lea mejor pero todos los personajes son reales.

–¿En qué periodo nos sitúa?

–En abril empezaron las conspiraciones en Extremadura. El grueso de la novela es desde el 17 de julio al 16 de agosto.

–El escenario es Extremadura pero sobre todo la provincia de Badajoz.

–Sí. Las tropas sublevadas salen el 3 de agosto desde Sevilla, las tropas de Asensio, dirección Extremadura para llegar a Madrid, que era su objetivo. Van tomando pueblos de la Ruta de la Plata hasta que llegan a Mérida, que es un nudo importantísimo. La República no estuvo hábil con Mérida, no la reforzó como lo tenía que haber hecho. Y en Mérida se unieron las tropas franquistas que habían controlado Cáceres con las del sur. Pero también hablo de Llerena, Azuaga, Los Santos, Almendralejo...

–Dedica un capítulo a la toma de Mérida.

–Hay un capitán de la Guardia de Asalto, Medina, que es el responsable de la defensa de Mérida. Organiza la milicia. Lo hubieron tenido muy complicado las tropas de los Regulares y la Legión entrar en la ciudad si hubieran volado el único puente que había entonces, el Romano. Por ahí y por el puente del ferrocarril eran los únicos puntos por los que poder entrar desde el sur. Estaba el Puente Romano preparado con cargas de dinamita, para volarlo. Pero los emeritenses no las hicieron estallar. No se atrevieron. Y por ahí entraron. Si hubieran volado solo uno o dos arcos, les hubiera costado muchísimo a las tropas sublevadas.

–¿Por qué no lo hicieron?

–Creo que por cariño. No lo sé con certeza. La República revalorizó la cultura. El Teatro Romano, el Festival de Teatro... Antes de 1931 el ciudadano de a pie no tenía conciencia de lo que aquí había. No se le daba valor a las piedras. Pero todo cambió con la República. Pienso que esa valorización cultural tuvo mucho que ver en no destruir el Puente Romano.

–'Corrieron regueros de sangre' es por la toma de Badajoz. ¿no?

–Sí. En Badajoz la gente llegó a decir que la tarde del día de la toma de Badajoz, 14 de agosto, con los muertos de la batalla y la represión posterior, corría la sangre por la calle San Juan. No fue así exactamente. En la plaza de España, entre la puerta del Cordero de la Catedral y la escultura del Divino Morales, acumularon unos 80 cadáveres. Yagüe había dicho que al día siguiente iba a hacer una parada militar y que había que limpiar la plaza, retirar los cadáveres como fuera. Una camioneta del Ayuntamiento los empezó a retirar con destino al cementerio. Llegué a conocer a un chico, entonces con 16/17 años, que estuvo en esa tarea. Quedó un charco de sangre importante y los servicios del Ayuntamiento fueron con grandes escobones y con agua, baldeando, la sangre, que corría por la calle Vicente Barrantes.

–El libro lo presenta en Badajoz este martes, dos días antes de este 20N, que supone el 50 aniversario de la muerte de Franco.

–Pura casualidad. Llevo preparando el libro cuatro años.

–¿Percibe ahora un revisionismo más condescendiente con la dictadura franquista? Hay estudios que dicen que entre los más jóvenes está ocurriendo.

–No detecto eso. Lo que deseo, quizás es utópico, es que debería enseñarse la historia de manera neutral. Lo que pasa es que cuando se desconoce algo puede pasar cualquier cosa. A mi juicio, el fallo es que en los libros de Historia, la Guerra Civil y el periodo franquista se despachaba en una línea. Este libro no le va a gustar ni a los de extrema izquierda ni a los extrema derecha. El que lo lea, quien sea extremista, no lo va a entender. Esta obra pretende ser parte de la historiografía al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.

