Cartel de Fermín Solís para el aula literaria 'Jesús Delgado Valhondo'. HOY

El aula literaria 'Delgado Valhondo' tiene su primer encuentro el próximo miércoles en Mérida

Será en el biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner', con el ilustrador Fermín Solís como invitado, en el arranque del nuevo curso

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:21

Arranca el curso literario 2025/2026 en el aula 'Jesús Delgado Valhondo'. Será el próximo miércoles, a partir de las 19.45 horas, en la biblioteca municipal 'Juan Pablo Forner'. El invitado a este estreno será el dibujante de cómic e ilustrador Fermín Solís (Madroñera, Cáceres 1972).

Los coordinadores del aula literaria subrayan que Solís es un autor «extraordinariamente prolífico» que ha publicado internacionalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania y Francia. Comenzó a publicar sus historietas a finales de la década de 1990, en fanzines, para después empezar a publicar profesionalmente antes de la llegada de la ola de la novela gráfica a principios del comienzo del siglo XXI.

Obras como 'No te quiero, pero te amo un poco' (Aralia 2002), 'Las pelusas de mi ombligo' (Cabezabajo, 2005), 'El año que vimos nevar' (Astiberri, 2005) o 'Mi organismo en obras' ( La Cúpula, 2011) le consolidan en el panorama del cómic patrio, se enfatiza desde el aula 'Jesús Delgado Valhondo'.

Recientemente, Fermín Solís ha publicado la novela gráfica 'Medea a la deriva' (Reservoir Books,2021) 'Elia' (Reservoir Books, 2023) y 'Buñuel y los sueños del deseo', un guión de Óscar Arce y Esteve Soler que publica de nuevo Reservoir Books.

En el terreno del cómic infantil es autor de las colecciones Astro-ratón y Bombillita (Ed. Mamut, 2008-2022), La tribu chatarra (Ed. Beascoa, 2021) o Harry & Cerdón (Montena, 2019)

Solís fue finalista del Premio Nacional de Cómic del 2010 por Buñuel en el laberinto de las tortugas. Y recientemente, en el pasado año 2024, se ha alzado con el premio FNAC/Salamandra Graphic de novela gráfica por Charles loves Josefa, de próxima publicación.

Su obra 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' (Editora regional de Extremadura, 2008) fue adaptada a película de animación, recibiendo el Goya en dicha categoría en 2020.

En el aula literaria de nuevo se compartirá literatura y música. Se contará con la intervención musical de alumnos del conservatorio 'Esteban Sánchez', de Mérida, los guitarristas Leonardo Gutiérrez Samino y Luis Márquez Hinchado, con su música antes del comienzo del acto para el público general el próximo miércoles.

