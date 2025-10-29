El aula literaria ‘Delgado Valhondo’ tiene su primer encuentro

C. J. V. MÉRIDA. Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Arranca el curso literario 2025/2026 en el aula ‘Jesús Delgado Valhondo’. Será hoy, a partir de las 19.45 horas, en la biblioteca municipal ‘Juan Pablo Forner’. El invitado a este estreno es el dibujante de cómic e ilustrador Fermín Solís (Madroñera, Cáceres 1972). Es un autor prolífico que ha publicado en diversos países. Comenzó a publicar sus historietas a finales de la década de 1990, en fanzines, para después empezar a publicar profesionalmente antes de la llegada de la ola de la novela gráfica a principios del comienzo del siglo XXI.

Obras como ‘No te quiero, pero te amo un poco’, ‘Las pelusas de mi ombligo’, ‘El año que vimos nevar’ o ‘Mi organismo en obras’ le consolidaron en el panorama del cómic. Solís fue finalista del Premio Nacional de Cómic del 2010 por ‘Buñuel en el laberinto de las tortugas’. En el pasado año, se alzó con el premio FNAC/Salamandra Graphic de novela gráfica por Charles loves Josefa.