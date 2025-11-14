HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 14 de noviembre, en Extremadura?
Plaza de Santa Eulalia tras las obras. Queda la integración de los restos aparecidos. HOY

La Audiencia ordena seguir con las diligencias por las obras realizadas en el atrio de Santa Eulalia

Revoca un auto del juzgado de instrucción que archivaba la demanda interpuesta por la asociación Fondenex

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:09

Comenta

Que se siga investigando para determinar si la denuncia presentada por la asociación Fondenex por las obras en la plaza de Santa Eulalia tienen recorrido ... judicial o no. La Audiencia Provincial, con sede en Mérida, revoca un auto del juzgado de instrucción número 1 de Mérida que archivaba la denuncia del colectivo conservacionista por presuntos delitos de prevaricación administrativa, usurpación de funciones y contra el patrimonio histórico al Ayuntamiento y al Consorcio de la Ciudad Monumental por el proyecto de construcción de una plaza en el atrio de la basílica de Santa Eulalia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un niño de dos años atragantado con un fruto seco en Valencia
  2. 2 La Junta envía una alerta a los móviles por el temporal
  3. 3 Borrasca Claudia: rachas de más de 100 km/h, lluvias de más de 130 litros y alerta roja en el norte de Cáceres
  4. 4 El Faro anuncia nueva apertura: una de las tiendas de juguetes más conocidas de Badajoz regresa por Navidad
  5. 5

    Udaco se despide de Badajoz tras seis décadas de historia comercial
  6. 6 La borrasca Claudia deja este viernes en Extremadura más de 50 litros, rachas de más de 100 k/h y 85 incidencias
  7. 7 Un tío de Luis Rubiales intenta agredirle tirándole huevos en la presentación de su libro
  8. 8

    La Diputación de Badajoz replantea la convocatoria de seis plazas directivas
  9. 9 Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz, «¡qué vivan las salas, coño!»
  10. 10

    Puente anuncia un acuerdo inminente para el paso por Toledo del AVE Madrid-Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Audiencia ordena seguir con las diligencias por las obras realizadas en el atrio de Santa Eulalia

La Audiencia ordena seguir con las diligencias por las obras realizadas en el atrio de Santa Eulalia