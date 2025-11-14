La Audiencia ordena seguir con las diligencias por las obras realizadas en el atrio de Santa Eulalia

Que se siga investigando para determinar si la denuncia presentada por la asociación Fondenex por las obras en la plaza de Santa Eulalia tienen recorrido ... judicial o no. La Audiencia Provincial, con sede en Mérida, revoca un auto del juzgado de instrucción número 1 de Mérida que archivaba la denuncia del colectivo conservacionista por presuntos delitos de prevaricación administrativa, usurpación de funciones y contra el patrimonio histórico al Ayuntamiento y al Consorcio de la Ciudad Monumental por el proyecto de construcción de una plaza en el atrio de la basílica de Santa Eulalia.

Fondenex presentó recurso contra ese archivo de la denuncia por parte del juzgado de primera instancia. La Audiencia ahora demanda que se sigan practicando las diligencias propuestas por la asociación, fundamentalmente sobre la existencia o no de una autorización expresa de la Consejería de Cultura de la Junta para la realización de la obra, la licencia municipal de obras y la documentación que acredite que el Consorcio puede autorizar intervenciones en bienes de interés cultural.

La parte recurrente (Fondenex), aporta argumentación jurídica «suficiente» para considerar continuar con la tramitación de las diligencias, indica el auto de la Audiencia, fechado el pasado miércoles. Añade que en aplicación del principio 'in dubio pro actione' (en caso de duda, a favor de la acción) «procede continuar la instrucción a fin de practicar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados». 'In dubio pro actione', en la práctica, viene a decir que si surgen dudas a la hora de resolver un procedimiento administrativo, se debe aplicar la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados.

La asociación denunciante de la obra de Santa Eulalia sostiene que ese proyecto «posiblemente incumple» diversos preceptos legales contemplados por la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985 y la Ley del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura de 1999, así como los estatutos del Consorcio de la Ciudad Monumental, «cuya función es informar a la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, pero nunca autorizar obras que afecten al conjunto histórico y arqueológico de Mérida», concluye.