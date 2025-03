La asociación de vecinos alerta ante los robos a mayores en el barrio de la Antigua de Mérida

Luis Valiente, el presidente de la asociación de vecinos de la Antigua, ha organizado para el viernes una charla en la sede social del barrio. ... Invita a todos los mayores del entorno para que escuchen los consejos de la Policía Nacional.

No es una actividad nueva porque forma parte del programa habitual de los hogares las sesiones sobre seguridad. Pero en este caso, explica Valiente, es excepcional y con cierta alarma por lo que ha ocurrido en los últimos días en la Antigua.

Primero fue el robo en la casa de una vecina mayor que vive sola. Se presentó una joven como trabajadora de la Junta de Extremadura y le dijo que le visitaba para asegurarse de que le asistía una auxiliar de ayuda a domicilio. Y si no era así le ayudaría a rellenar la documentación para solicitarla. Le pidió entrar en casa para ayudarle con la solicitud.

Mientras estaban en la mesa, otro ladrón había entrado en la casa y le robó.

Misma táctica días después con otra vecina. En este caso, el supuesto funcionario de la Junta decía que iba por los domicilios particulares para ayudarles a reclamar una pensión que le corresponde. La entretuvo dentro mientras otro se colaba y le roboba.

Y el colmo, explica Valiente, fue el intento de robo a plena luz del día en la calle Nuestra Señora de Guadalupe. Ataron una cuerda a las ventanas de una casa baja y a un coche. Y trataron de arrancarla para entrar dentro. Aprovecharon que no había nadie en la vivienda y el ruido por la fiesta en la plaza porque celebró el fin de semana pasado la Antigua su fiesta vecinal.

No consiguieron entrar, pero alarmaron a los vecinos, que vieron como alguien trató de tirar la ventana abajo. Han coincidido varios robos y el intento de asalto en el barrio en pocos días, por eso pide Valiente a los vecinos que no se fíen de los falsos funcionarios ni de los supuestos visitadores con buenas intenciones. «No es casualidad que en todos los casos las víctimas sean mujeres mayores que viven solas». Por eso ha pedido colaboración a la Policía Nacional. «Nosotros estamos muy agradecido al comisario, siempre que le alertamos de este tipo de estafa acuden y se preocupan». Cree el presidente vecinal que esta advertencia pública ahuyentará a los estafadores porque ahora la gente en el barrio no será tan confiada.

La asociación de vecinos tiene una especial preocupación por los mayores que viven solos. Organizan durante todo el año campañas de acompañamiento y fueron pioneros en el programa Lazos, que consiste precisamente en crear una red de apoyo y de interacción social para que no pasen tanto tiempo en casa y sin relacionarse con nadie.