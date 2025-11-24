HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Acto de convivencia el año pasado en la barriada de San Albín, con migas para ser degustadas. HOY

La asociación vecinal de San Albín incluye una exhibición canina dentro de su programa navideño

También por primera vez celebrará el día de los Inocentes con una fiesta musical y los jugadores del Mérida y los Reyes Magos se pasarán por la barriada

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Lunes, 24 de noviembre 2025, 10:12

La asociación de vecinos de San Albín presenta su programación de Navidad. Las actividades previstas para las fiestas navideñas incluyen varias actividades inéditas como una gran exhibición canina, a cargo de la unidad canina de la Policía Local de Mérida y el centro 'El Criador' de Cáceres. Será el próximo 19 de diciembre por la tarde en la Plaza Pizarro, a partir de las 17.30 horas. Además celebrará por primera vez el Día de Los Inocentes con una fiesta a cargo de 'Yörik, producciones artísticas'. Será el día 28 a partir de las 18 horas, también en la plazoleta de Pizarro.

Recuerda la directiva del colectivo vecinal que se mantendrán en el programa las tradicionales migas para sus socios. Eso será dentro de la jornada de convivencia, prevista para el día 20, a las 13 horas, en la plaza de La Lonja de Extremadura. Es un acto para los socios de la asociación y un grupo cantará villancicos.

Sorteos, concurso de repostería navideña, talleres para niños y mayores, y la visita de Sus Majestados Los Reyes Magos (el día 3 de enero, de 12 a 14 horas, en la sede vecinal) completan los actos previstos por la asociación de la céntrica barriada emeritense.

Visita de jugadores del Mérida y de los Reyes, el año pasado en la barriada. HOY

Habrá un taller pinta-caras para los niños el día 19, a partir de las 17 horas mientras que el concurso de repostería navideña se fija para el día 21, a las 18 horas, en la sede de la asociación vecinal. Hay que inscribirse en el correo del colectivo de vecinos.

Las actividades cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida y varias entidades de la capital extremeña como el Mérida AD y las chirigotas 'Las fanáticas' y 'Aquí no nos mueve ni Dios'.

La asociación de vecinos de San Albín ya alcanza los 300 socios con poco más de un año de vida.

