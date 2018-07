La asociación de la residencia El Prado insiste a la Junta con sus quejas Entrada al centro de mayores El Prado. :: Brígido Arfaprado recaba 441 firmas en un escrito enviado a la Consejería con copia a Vara en el que critica la «inacción» de la Administración BEATRIZ BRAVO MERIDA. Lunes, 30 julio 2018, 09:50

La asociación Arfaprado, compuesta por residentes, amigos y familiares del centro de mayores El Prado, ha presentado ante la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura un escrito firmado por 441 personas que apoyan sus reivindicaciones para esta residencia.

Socios, familia es y residentes de este centro suscriben la relación de quejas de la asociación, que reclama cuestiones como la asistencia médica los fines de semana y festivos y que se incremente el personal de enfermería y auxiliar, así como algunos aspectos de accesibilidad en las instalaciones. Del escrito se ha enviado copia al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara.

La vicepresidenta de Arfaprado, Manuela Gil Torres, lamenta la «inacción» del Ejecutivo regional en este sentido, del que recuerda que anunció un millón y medio de euros para actuaciones en esta residencia. Según señalan, desde aquel anuncio solo se han cambiado unas baldosas que estaban levantadas y se ha pintado una línea amarilla para que los familiares no aparquen dentro del centro, indica Asunción Rubio, integrante de la asociación.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales anunció el pasado mes de marzo un programa de distintas actuaciones en las instalaciones de este centro que incluía un proyecto de accesibilidad de los espacios públicos.

Los trabajos de reforma y mejoras se harán con cargo a los fondos europeos Feder, según se anunció por parte de la propia consejería.

«Estamos asombrados de que se siga en la misma dirección de no hacer nada», se queja Manuela Gil al respecto. Y explica que sus demandas no son solo en favor de los residentes que ahora están en el centro, sino que también están pensadas para los futuros usuarios.

Reforma estructural

Este centro cuenta con 242 plazas, de las cuales aproximadamente la mitad están destinadas a personas con distintos grados de dependencia. Según Asunción Rubio, el edificio requiere una «reforma estructural». Señala que se construyó para personas que pueden valerse por sí mismas pero ahora hay plantas para asistidos y el centro no está preparado para ello.

Explica por ejemplo que no todas las plantas tienen aire acondicionado, de modo que algunos residentes cuentan con él y otros no, como por ejemplo sus padres. También apunta que la mayoría de las ventanas no aíslan del frío del invierno y que los ascensores tuvieron problemas de funcionamiento durante un tiempo.

Sus reivindicaciones son una constante en el sentido de la asistencia médica los fines de semana y festivos. Asunción Rubio ensalza la labor que realizan los trabajadores del centro pero considera que falta personal. Además de contar con facultativos médicos también en fines de semana y festivos, Arfaprado pide más personal de enfermería y auxiliar para atender a los enfermos.

Otra de sus demandas, que está también reflejada en el escrito con más de 400 firmas, es que exista siempre un responsable de forma presencial en el centro y la elaboración de las comidas y confección de menús adaptados a las circunstancias de los residentes.

Sobre este último aspecto, Asunción Rubio recalca que los usuarios de la residencia son personas mayores, algunas de edad avanzada que no pueden masticar determinados alimentos, y recuerda también que a veces los tratamientos médicos requieren algunas particularidades en la elaboración de las comidas, como por ejemplo que estén menos sazonadas.

Ley de accesibilidad

Otra demanda de Arfaprado es que se cumpla la normativa de accesibilidad «en todos sus términos» y recalcan esta necesidad sobre todo por el hecho de que se trata de un centro de titularidad y gestión de la Administración autonómica.

Con todo esto, la asociación critica que «hasta la fecha no hay nada de nada» de lo que anunció la Administración autonómica sobre la inversión de 1,5 millones de euros en el centro. En este sentido, desde la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales señalan que en estos momentos se están preparando los pliegos de condiciones para sacar a licitación el proyecto de reforma.

Asunción Rubio recuerda por otro lado que Arfaprado expuso sus demandas sobre las necesidades de la residencia ante la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales de la Asamblea de Extremadura.

Reconoce, por otro lado, esta integrante de la asociación que este año se incorporó a la plantilla del centro un terapeuta ocupacional, tras la marcha del animador sociocultural que trabajaba antes en el centro. Pero insisten en las carencias de personal. «Nosotros vamos a seguir insistiendo», señala, y destaca que personas ajenas a la asociación hayan firmado su escrito de quejas. «Porque en esa situación podrían estar también sus familiares», añade.

Por otra parte, Asunción Rubio ha indicado que la relación de la asociación con la dirección del centro se ha deteriorado. Como ejemplo, indica que de un tiempo a esta parte se les permite reunirse en los salones del centro, como modo de que a esas reuniones también puedan asistir los residentes que forman parte de la asociación.