La asociación de mayores voluntarios cumple 25 años ayudando en Mérida

MIRIAM SIERRA BECERRO MÉRIDA. Lunes, 3 de octubre 2022, 07:23 | Actualizado 12:58h. Comenta Compartir

«Llevo nueve años como voluntaria para ayudar a personas mayores y es algo que me llena», explica Pepita Pérez, presidenta de la Asociación de Voluntariado Emeritense de Mayores. Como ella, hay muchas personas mayores que deciden volcar su vida en ayudar a otros ancianos.

Esta plataforma de voluntariado, que cuenta con 30 personas, ha celebrado su 25 aniversario recientemente y por ello la Plataforma de Voluntariado de Mérida ha decidido homenajearles.

Para Pepita Pérez, esta actividad de voluntariado es una satisfacción, puesto que ayuda a personas que necesitan que les escuchen y que dialoguen con ellas. Su madre se quedo en silla de ruedas cuando aún estaba trabajando, se enteró de que existía esta plataforma de voluntariado y se puso en contacto para que alguien fuese a acompañarla por las tardes. Al ver lo feliz que le hacía su madre, decidió apuntarse para ayudar a otras personas.

«El voluntariado me produce bastantes beneficios en mi propia salud física y mental, hay muchos médicos que recomiendan hacerlo porque es muy favorable», explica Pérez.

Pedro Jiménez también lleva nueve años, desde 2013 inmerso en la Asociación de Informáticos para Mayores de Extremadura (Avimex) y además es voluntario cultural en el Consorcio. Ayuda a los demás a solucionar trámites administrativos. «Me hice voluntario al jubilarme y decidí ayudar a las personas mayores en el tema de la informática, ya que a mí me gusta mucho aprender, y como también me encanta la historia de la ciudad, me encargo de divulgar conocimientos. Yo he recibido un regalo y lo tengo que dar, no me lo puedo quedar».

En los monumentos de la ciudad se encarga de aportar esta información cultural a grupos de mayores que van a visitarlos, les informa de muchos detalles de estos enclaves que muchos no conocían.

«Me gusta trabajar con las personas mayores porque mientras les explicas, ellos también me están enseñando a mí algo de cuando eran pequeños o pasaban por esos lugares», ha explicado Jiménez.

Satisfacción es lo que siente siendo voluntario, sobre todo cuando la gente se queda satisfecha con sus explicaciones y cuando los mayores aprenden algo de informática. «Les aportamos conocimiento para que puedan solicitar, por ejemplo, una cita digitalmente en el médico».

Asimismo, también hay voluntarios que llevan mucho más tiempo que ellos, como Gonzalo Lavado, Isabel González y María Mateos, que colaboran desde hace 25 años.

A cada uno de los voluntarios que asistieron a este acto de homenaje se les otorgó un obsequio. Se trata de una maceta llena de flores, un símbolo de fragilidad que se puede extrapolar a la condición de muchas personas mayores.

En este acto estuvo presente Catalina Alarcón, delegada de Mayores, quien adelantó algunas de las actividades que se van a celebrar en octubre, coincidiendo con el mes de los mayores, como la celebración el próximo día 28 de octubre de una convivencia en el restaurante El Yate, una jornada que la ha calificado de «fiesta» y de «reencuentro» con todas las personas mayores. «Voluntariado y mayores son dos términos llenos de vida, de cariño y de entrega. Y si hay mayores haciendo voluntariado, es para quitarse el sombrero ante ellos, es impagable lo que hacen», ha señalado Alarcón. También asistió José Vicente Granado, director del Sepad, que les definió como un ejemplo por su forma de empatizar con los demás.

Los voluntarios de mayores de Mérida llegan a muchos campos diferentes. Hay quien presta compañía y asistencia a pacientes que no pueden salir de casa, quien ejerce de guía cultural a los grupos más vulnerables o los que se preocupan de los que viven solos. Muchas formas de ayudar sin importar la edad para hacerlo.