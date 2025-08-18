La asociación de enfermos de Alzheimer en Mérida avisa sobre un intento de estafa por correo Han usurpado la identidad de la presidenta en varios mensajes para intentar sacar dinero aduciendo que tenía una enfermedad grave

Celebración del Día de los Abuelos por la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida. J. M. R.

Celestino J. Vinagre Lunes, 18 de agosto 2025, 12:28

Intento de estafa utilizando el nombre de la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida (AFAM). La presidenta de este colectivo, María Jesús García, interpuso ayer domingo una denuncia en la Comisión de la Policía Nacional de la capital extremeña. «Nuestra cuenta de correo electrónico corporativo ha sido objeto de una estafa. Han usurpado la identidad de la presidenta (de AFAM) en varios mensajes para sacar dinero por tema de enfermedad grave», explica el colectivo de familiares de personas con Alzheimer.

En conversación con HOY, María Jesús García señala que se ha enviado un primer mensaje en el que se preguntaba porque no se había respondido a un correo anterior. Los que lo han respondido a este escritos, los estafadores decían que yo tenía una enfermedad (cáncer) y que se solicitaba ayuda para mi tratamiento. Se solicitaba dinero en tarjetas prepago«.

García resalta que desde AFAM no se usa «nunca» la cuenta de correo corporativo «para solucionar temas personales» y al ser conscientes de la utilización fraudulenta de la misma se ha puesto el asunto en manos de la Policía Nacional. La presidenta de la asociación aclara que ya se ha cambiado la contraseña del correo y que ya no debía tener continuidad la posible estafa. A pesar de ello, ha querido lanzar un mensaje de alerta pública para que los posibles receptores de ese correo lo tengan en cuenta.

La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y Otras Demencias de Mérida y Comarca se creó en 1998 con objeto de mejorar la calidad de vida de los familiares y los enfermos. Exactamente la asociación fue fundada el 3 de julio de ese año gracias al impulso de familiares y profesionales que vieron necesario el apoyo y atención sociosanitaria específica para nuestro colectivo, «ante el vacío institucional y administrativo que existía en cuanto información, formación y asesoramiento».

Su sede emeritense está en la travesía Luis Álvarez Lencero 8 y 10 bajo, en un amplio local cedido por el Ayuntamiento de Mérida y acondicionado gracias a una subvención de la Junta de Extremadura.

