HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Panorámica del Belén municipal en el centro cultural Alcazaba. HOY

La Asociación Belenista restaura el Belén municipal de Mérida, con 40 años de antigüedad

El Consistorio concede 8.000 euros para que este colectivo instale el gran Nacimiento en el centro cultural Alcazaba

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:26

Comenta

8.000 euros. Esta es la subvención otorgada por el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna a la Asociación Belenista de Mérida para que este ... colectivo restaure y monte el Belén municipal en el centro cultural Alcazaba.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Asociación Belenista restaura el Belén municipal de Mérida, con 40 años de antigüedad

La Asociación Belenista restaura el Belén municipal de Mérida, con 40 años de antigüedad