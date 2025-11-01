La Asociación Belenista restaura el Belén municipal de Mérida, con 40 años de antigüedad

8.000 euros. Esta es la subvención otorgada por el Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna a la Asociación Belenista de Mérida para que este ... colectivo restaure y monte el Belén municipal en el centro cultural Alcazaba.

La ayuda del Ayuntamiento emeritense, que es titular del belén desde hace décadas, se explica, por la necesidad de reparación de figuras y elementos deteriorados, la sustitución de piezas dañadas o irrecuperables, la limpieza, repintado y conservación de materiales, la restauración de estructuras o escenografía asociada y los materiales y productos técnicos de restauración.

El belén cuenta con un total de 125 figuras humanas, de entre 16 y 20 centímetros de altura. A ellas se suma decenas de piezas animales, edificios, utensilios...Se trata de figuras, en casi todos los casos, de 40 años de una antigüedad. Son casi todas de barro. Las casas y edificios están hechas de poliestireno, de estuco de cal y pintura acrílica.

La tarima en la que se está montando ocupa 75 metros cuadrados y tiene una altura de 80 centímetros.

Desde 2019 no se expone por parte de la Asociación Belenista, que empezó el proceso de restauración de piezas el pasado 25 de julio. Se ha empezado a instalar en la rotonda del centro Alcazaba el pasado 17 de octubre.

Se inaugurará a principios de diciembre, antes del puente de La Inmaculada y Santa Eulalia, el día 4 en concreto, y contará con algunas novedades con respecto a otras ediciones que ya pueden apreciarse en las tareas de montaje. Estas novedades darán a conocer a finales de este mes.

El Ayuntamiento es titular, además de otro belén municipal, el que representa exclusivamente Misterio de la Natividad, que ha sido expuesto, entre otros sitios, en la Asamblea de Extremadura o en el exterior del hotel Ilunion Mérida Palace, con las imágenes de Jesús María, José, un buey y una mula, procedentes de las industrias imagineras de Olot (Gerona). Fue restaurado recientemente.