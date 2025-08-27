Aseos adaptados, bucle magnético y mochila vibratoria para los conciertos en Mérida

La Feria emeritense volverá a contar con el programa adaptado a lectura fácil, aseos portátiles adaptados, espacios para las personas con movilidad ... reducida y equipamiento para que las personas sordas puedan seguir los conciertos.

El programa se puede descargar en la página web del Ayuntamiento de Mérida. También se encontrará disponible el plano cognitivo actualizado con la distribución de espacios, casetas, tómbolas, y atracciones, entre otros puntos relevantes; además de los tres aseos adaptados que se han habilitado en el Ferial, dos de ellos cerca de la entrada y otro en la caseta municipal.

En cuanto a los conciertos programados todos los que tendrán lugar en la Plaza de España contarán con bucle magnético y mochila vibratoria bajo demanda. Facilitan que puedan seguir los conciertos las personas sordas. Se podrá solicitar con 24 horas de antelación de la celebración de cada concierto en los teléfonos 687 65 98 75 y 619 343 784. Se trata de una iniciativa que ha sido posible en colaboración con la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura y la Junta.

Además, el Ayuntamiento de Mérida habilita un espacio para que las personas con movilidad reducida puedan disfrutar de la música en directo en la Plaza de España, que contará también con un aseo adaptado. El otro aseo se habilita en el entorno del Arco de Trajano.