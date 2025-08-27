HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este miércoles, 27 de agosto, en Extremadura?
Cartel con los conciertos accesibles de la Feria. HOY

Aseos adaptados, bucle magnético y mochila vibratoria para los conciertos en Mérida

Son los de Vicco, Cecilia Zango, Sanguijuelas del Guadiana, A bailar por rumbos y Fiesta de EGB a celebrar en la Plaza de España por la Feria

R. H.

Miércoles, 27 de agosto 2025, 22:33

La Feria emeritense volverá a contar con el programa adaptado a lectura fácil, aseos portátiles adaptados, espacios para las personas con movilidad ... reducida y equipamiento para que las personas sordas puedan seguir los conciertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Apuñalan en el cuello a un hombre en Azuaga
  2. 2 Un hombre de 82 años fallece en el canal de baños de La Isla de Plasencia tras un posible resbalón
  3. 3 Investigan a un vecino de Madrid por provocar el incendio que quemó 1.100 hectáreas en Burguillos del Cerro
  4. 4 La Policía Nacional mantiene una operación en curso en la barriada pacense de Suerte de Saavedra
  5. 5 La sorpresa de un piloto al descubrir la «rotonda» más grande de Europa: está en Extremadura
  6. 6 El extremeño Antonio Orantos, coronel de la Guardia Civil de Cantabria, asciende a general de brigada
  7. 7 El día que Extremadura escribió su tragedia más sangrienta: 35 años del crimen de Puerto Hurraco
  8. 8 Calendario escolar 2025-2026 en Extremadura: consulta todas las fechas
  9. 9 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  10. 10 Las playas favoritas de los extremeños en Portugal, bajo alerta marítima para bañistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aseos adaptados, bucle magnético y mochila vibratoria para los conciertos en Mérida

Aseos adaptados, bucle magnético y mochila vibratoria para los conciertos en Mérida