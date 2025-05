Los ascensores del centro de salud Obispo Paulo siguen rotos

A. G. MÉRIDA. Viernes, 29 de septiembre 2023, 07:43 Comenta Compartir

Ya se sabe que el Ayuntamiento no tiene competencia directa sobre los centros de salud. Ni tan siquiera de su mantenimiento como hace en los colegios. Pero debatieron ayer los concejales sobre los ascensores rotos del Obispo Paulo, el de la Zona Sur. Fue a propuesta de Por Mérida y de Unidas por Mérida. Pidieron al resto de grupos municipales que se adherieran a la petición de pedir a la Junta que repare de una vez un servicio esencial para un edificio de cuatro plantas al que van cada día enfermos a las consultas médicas y tienen que bajar los médicos para atenderles porque no pueden subir. Pidieron Valdés (Por Mérida) y Óscar Fernández ( Unidas por Mérida) que no excusasen PSOE y PP a los gobiernos regionales que se desentendieron del tema. Ni los reparó el PSOE ni tampoco lo ha hecho el PP. Los grupos municipales de PSOE y Vox se sumaron a la petición. El PP, en cambio, no lo hizo. Explicó Santi Amaro que hay ya una licitación en marcha para cambiarlos y por tanto no tiene sentido pedir que se haga algo cuando ya se ha hecho.