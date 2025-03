El artista internacional Alan Parsons actuará en el Stone de Mérida el 26 de agosto

europa press Jueves, 20 de enero 2022, 12:37 Comenta Compartir

El artista internacional Alan Parsons Live Project se incorpora al cartel del Stone&Music Festival de Mérida de este año, y actuará en el Teatro Romano de la capital extremeña el próximo 26 de agosto.

La incorporación de dicho artista al cartel del Stone&Music de este año ha sido anunciada este jueves en Fitur por el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, durante su intervención en la presentación en el stand de Extremadura en dicho certamen (donde se promociona la capital extremeña) de la Estrategia Turística de Mérida para 2022.

«Para nosotros la presencia en Fitur es el pistoletazo de salida a lo que va a ser la programación anual de 2022, donde va a haber muchos y destacados eventos nuevos, y uno de ellos particularmente es el Festival Internacional de Música Stone&Music Festival, que ya hoy confirmo aquí que va a tener la presencia de un nuevo artista internacional que es Allan Pastron Proyect», ha señalado Rodríguez Osuna durante su intervención.

Así, el alcalde ha añadido que dicho artista actuará en la ciudad, y formará parte también de un cartel del Stone&Music Festival que, según ha destacado, «está renovándose constantemente para tener el que es el mejor festival de música de Extremadura y uno de los mejores sin duda de España».

Tras el anuncio de Rodríguez Osuna en Fitur, la organización del festival musical emeritense -cuyo director, Carlos Lobo, ha estado también presente este jueves en la presentación en Fitur de la Estrategia Turística de Mérida- ha añadido en nota de prensa que las entradas para el concierto de Alan Parsons Live Project saldrán a la venta este viernes, día 21, a partir de las 10,00 horas, en la taquilla física ubicada en la Plaza de España de Mérida (en horario de 10,00 a 14,00 y de 17,00 a 20,00 horas) y también a través de la página web del evento.

Con el de Alan Parsons Live Project ya son ocho los conciertos confirmados dentro de la programación de Stone&Music Festival, ya que el de este reconocido artista se suma a los ya anunciados de Antonio Orozco, Malú, Serrat (ofrecerá dos actuaciones), Miguel Poveda, Ludovico y Manolo García.

Trayectoria del artista

Alan Parsons es productor, ingeniero de sonido, cantante, teclista y guitarrista, y ha vendido a lo largo de su carrera más de 50 millones de discos. Ha cosechado 14 nominaciones a los Grammy Awards, el último en 2018 por «Eye In The Sky - 35th Anniversary Edition».

Tras ser reconocido mundialmente por su trabajo como ingeniero de sonido en el álbum «Abbey Road» de The Beatles y en «Dark Side Of The Moon» de Pink Floyd , dos de los álbumes icónicos de todos los tiempos, se convirtió en un productor igualmente exitoso para numerosos artistas como Paul McCartney, Al Stewart, The Hollies, Ambrosia, John Miles, etcétera, a quienes encumbró en las listas de éxitos de medio mundo.

En 1976, Parsons y el teclista Eric Woolfson formaron Alan Parsons Project y lanzaron «Tales of Mystery and Imagination», un álbum conceptual basado en las historias de Edgar Allan Poe. El proyecto se estableció con la intención de hacer solo álbumes en estudio y usar un elenco giratorio de vocalistas y músicos invitados donde todo estaba ideado, compuesto y producido por Parsons/Woolfson. En total publicaron 11 álbumes.

Esta gira se lleva a cabo cuando se cumplen 35 años de su disco 'I Robot', el segundo disco de la banda y una de las piedras angulares del art rock.

Finalmente, la organización recuerda que en el cartel del Stone&Music Festival de Mérida 2022 están confirmados artistas como Alan Parsons Live Project (el 26 de agosto); Antonio Orozco (el 28 de agosto); Malú (el 9 de septiembre); Joan Manuel Serrat (11 y 12 de septiembre, y con entradas agotadas para el primer día); Miguel Poveda (el 16 de septiembre); Ludovico (el 24 de septiembre); y Manolo García (el 25 de septiembre y con entradas agotadas).