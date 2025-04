Arranca la temporada en la arena para los gladiadores

Antonio Gilgado Mérida Miércoles, 18 de mayo 2022, 07:55 | Actualizado 10:12h. Comenta Compartir

Se han agotado las entradas para la gladiatura del sábado 28. En pocas horas se han ocupado las gradas del Anfiteatro. La lucha de gladiadores tiene cada vez más seguidores en Mérida. Paralela va su popularidad a Emerita Lvdica.

Diez escuelas en la arena. La de Emerita Antiqva entrena todo el año en el MAM de Cabo Verde. Cada martes por la tarde y un domingo al mes simulan los combates. Fran Linares, su preparador, cuenta que en el Lvdica arranca su temporada. Las recreaciones se suceden a partir de ahora de mayo a septiembre. Jerez, Ubrique, Lugo o Almedinilla son las fechas más próximas. Les gustaría Segóbriga. Pero el verdadero disfrute lo sienten en el Anfiteatro. «Es un día muy especial, durante todo el año te estás visualizando allí y cuando llega, pues te emocionas».

El próximo domingo desfilarán por la ciudad. Una pompa para mostrar en el Templo de Diana un aperitivo de lo que se verá el sábado siguiente en los combates.

Veinte gladiadores entrena Fran. Cada uno por su cuenta hace gimnasio y resistencia y en grupo el cuerpo a cuerpo. Turnos de ataque y defensa. «Primero hacemos un calentamiento funcional y luego vamos intercambiando los ataques con las defensas de forma suave».

Hollywood, se lamenta, generalizó una imagen despectiva de la vida en la arena. «Ponían a dos personajes embrutecidos a darse golpes. Uno mataba al otro o todos a todos sin más». Pero la historia y la documentación que maneja la escuela de Mérida va por otro camino. Habla de técnicas precisas y de una preparación de altísimo nivel para luchar.

Su libro de cabecera es 'Gladiadores, el gran espectáculo de Roma'. Lo ha escrito Alfonso Mañas, doctor en Ciencias del Deporte en la Universidad de Granada. Hizo una tesis sobre la preparación física ante de los combates de Roma. Muchas de las recomendaciones y de la preparación que documentó el profesor Mañas están en los entrenamientos de Fran.

Se nutren también de lo que hacen grupos franceses o italianos en sus representaciones. «Estamos muy pendiente de todo lo que se publica sobre la gladiatura». El del sábado será igualmente un intercambio de propuestas. Combatirán grupos de Galicia o de Madrid con muchos años de experiencia y preocupados también por el rigor histórico en lo que ponen ante los demás.

El gladiador del siglo XXI no es un esclavo embrutecido. Más bien un apasionado de la historia. Interesado por experimentar parte de lo que ha estudiado. Poco más se necesita para salir a la arena. Quizás también algo de compromiso. No faltar a los entrenamientos de los martes. «Si queremos mostrar algo medianamente decente tenemos que implicarnos. No vale aparecer solo cuando hay un espectáculo cerca».

Agradece Fran que el grupo con el que trabaja ahora mantenga ese compromiso. La condición física se coge con el tiempo. En cuanto se encadenan varias sesiones y algún espectáculo uno gana fondo físico.

Y puestos a redondear el perfil, el preparador les pide también que no tengan miedo a llevarse algún que otro golpe. «Nos llevamos bastantes, pero nada especial. Soportable en cualquier caso». No es un deporte contemporáneo. Y por tanto, minoritario, pero ve un goteo constante en los últimos años. También alguno que probó y venía con una idea equivocada.

A Fran le gustaría que el Lvdica en el Anfiteatro sirva para mostrar el ciclo histórico. «No ha surgido de forma espontánea. Hay mucho trabajo histórico y físico detrás». Insiste en combatir los tópicos de las películas de romanos. Que la gente vea a los gladiadores con los mismos ojos que a las estrellas del deporte. No todos eran esclavos. Algunos salían a combatir porque querían ellos. Por fama y dinero, la mayoría. Como las estrellas del deporte.