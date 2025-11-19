Arranca la segunda fase de la campaña de apoyo al comercio local de Mérida con la vista en consumidores jóvenes El Ayuntamiento sorteará 35 carros de la compra, 10 a través de sus perfiles en TikTok e Instagram y 25 mediante la entrega de los tickets de compra

Personas por la calle Cervantes, donde se concentra un buen número de tiendas, esta mañana.

Celestino J. Vinagre Miércoles, 19 de noviembre 2025, 12:28 Comenta Compartir

El Consistorio emeritense pone en marcha para la gran época de compras la segunda fase de la campaña de apoyo al comercio local. Será a partir de este viernes y estará vigente hasta el 21 de diciembre. En esta ocasión sale con el objetivo de atraer a los consumidores jóvenes al comercio de proximidad, ha explicado la delegada del ramo, Laura Iglesias.

En la primera fase de la campaña municipal de apoyo al comercio emeritense se presentaron 310 tickets de compra en establecimientos de la ciudad. Y se alcanzaron más de 90.000 visualizaciones en las redes sociales de TikTok e Instagram, llegando a casi 50.000 cuentas, subraya el Gobierno local.

En esta ocasión, el Ayuntamiento busca incentivar el consumo en tiendas locales a través de un sorteo de carros de la compra, personalizados con símbolos muy característicos de la ciudad como la Loba Capitolina, «acompañados por referentes emeritenses que son orgullo local como Julita Báez, Magdalenita, Miguelito García o Sergi».

De forma práctica, como alicientes, se sortearán 35 carros. 10 serán a través de los perfiles sociales TikTok e Instagram del Ayuntamiento de Mérida y 25 se realizarán mediante la entrega de los tickets de compra, para lo que será necesario completar un formulario con los tickets de cualquier establecimiento de comercio local.

La delegada de Comercio ha resaltado que con esta iniciativa se refuerza «el firme compromiso del equipo de gobierno por impulsar el comercio local, acercarlos a las nuevas generaciones y consolidarlo como motor económico de nuestros barrios».

Toda la información de la segunda fase de la campaña 'Make Comercio Local Cool Again (Hagamos grande el comercio local)' está disponible en el siguiente enlace web, https://merida.es/comercio/make-comercio-local-cool-again/.