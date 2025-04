Los arquitectos de la Mérida Patrimonio de la Humanidad

Antonio Gilgado Mérida Miércoles, 6 de diciembre 2023, 07:45 Comenta Compartir

Conversadores impagables. De los que amontonan nombres, fechas y anécdotas. El 11 de diciembre de 1993 entró el conjunto arqueológico en la ONU como Patrimonio de la Humanidad. Sello Unesco para presumir y cumplir. Detrás de aquel reto, tres nombres destacados: Antonio Vélez, alcalde de entonces; José María Álvarez Martínez, director del casi flamante Museo Nacional de Arte Romano –se reinaguró en el 86– y el profesor Juan Javier Enríquez Navascues, director general de Patrimonio Cultural. Treinta años después hablan de aquel expediente que mandaron a Cartagena de Indias y vino de vuelta con el sello Unesco.

En octubre del 81 entró Vélez de alcalde tras la dimisión de Martín López Heras. Una de sus primeras decisiones, recuerda, fue mandar una carta a la ministra Soledad Becerril para que le metieran en la lista de valoración de la Unesco. Aunque mucho se ha hablado de lo que influyó Javier Solana, el sustituto de Becerril en el Ministerio de Cultura, dice Vélez que su antecesora fue casi igual de relevante. Impulsó el Museo y el expediente. A Solana le tocó luego inaugurar el Museo y se implicó con la declaración.

En el 92, antes de asumir Exteriores en junio y dejar la cartera de Cultura, le pide al alcalde Vélez que organice en el Museo una reunión de ministros de cultura iberoamericanos aprovechando una cumbre en Madrid. «Fue su última gran función para la ciudad. Se trataba de empujar algo que necesitaba resolverse». Llevaba el expediente abierto entonces más de una década y aprovecharon para que todos los ministros iberoamericanos firmaran en el Museo Romano un manifiesto en favor de Mérida como Patrimonio de la Humanidad. El documento se lo mandaron luego a Federico Mayor Zaragoza, al frente de la Unesco en ese momento.

Los ministros Soledad Becerril o Javier Solana apoyaron la iniciativa del Ayuntamiento, la Junta se centró en Guadalupe

Doce meses después de aquel espaldarazo diplomático, Mérida se sentó en la convención de la Unesco de Cartagena de Indias para defender su candidatura. Al frente de la delegación, José María Álvarez, que se había encargado de redactar y justificar la ficha técnica que leyeron los inspectores del Icomos. Treinta años después, coinciden ambos que la colaboración entre técnicos y políticos fue clave. «Me vio por la calle Antonio Vélez y directamente me preguntó: ¿estás dispuesto a quedarte sin vacaciones? y me nombró coordinador del grupo científico». El director integró al equipo que se había encargado de montar el nuevo Museo Romano: Trinidad Nogales, Agustín Velázquez, José Luis de la Barrera y José Luis Mosquera. Y por último se sumaron el catedrático Enrique Cerrillo. Juan Javier Enríquez Navascues fue el representante de la Junta que se integró. Repasando nombres y funciones, si por algo destaca el expediente de Mérida es que se hizo casi todo desde el Ayuntamiento y el Museo. La Junta apoyó a Mérida, pero se centró más en el expediente de Guadalupe. «Yo siempre lo dicho y lo diré muchas veces. La declaración de la Unesco se consiguió por la valentía del alcalde Vélez. Los extremeños somos, a veces, demasiado humildes y eso se consiguió porque Mérida se lo merecía», recuerda Álvarez Martínez. Sin embargo cree el alcalde que aunque el impulso político influyó, el remate lo dio un equipo de redactores brillantes. Muchas ciudades, explica el alcalde, piden entrar y muchas son rechazadas porque no consiguen convencer a los técnicos internacionales.

Y a nosotros, recuerda, Federico Mayor Zaragoza nos dijo que el expediente que presentó Mérida fue el mejor que habían visto nunca. «Sabíamos de nuestras aspiraciones, Cáceres llevaba ya siete u ocho años, pero necesitábamos defenderlo bien y lo hicimos».

Empezaron a ser optimistas cuando Kenet Hanson, uno de los relatores más importantes del Icomos, les dijo que Mérida merecía el sello por el conjunto histórico, pero también por el Museo Nacional de Arte Romano. «Me llenó de orgullo saber que ayudó. El esos primeros años el Museo empezó a deslumbrar a nivel internacional y se notaba».

Y pocos se acuerdan que se incluye también a Alange, unida a Mérida por el camino y porque en realidad acoge las termas de Mérida. Aunque en el pueblo casi no se enteraron el 11 de diciembre del 93 de que habían entrado en la lista de patrimonio mundial.

Desde la Junta, recuerda el profesor Navascues, también se implicaron porque veían la necesidad que tenía la ciudad de proteger su patrimonio a futuro. En el 93 se estaba terminando la excavación de Santa Eulalia y la de Morerías. «La declaración de la Humanidad era la mejor herramienta para proyectar la ciudad a futuro». La creación del Consorcio, las excavaciones posteriores y la integración de la arqueología urbana en el entramado de la ciudad se hizo gracias a la protección y al compromiso que adquiría la ciudad como Patrimonio de la Humanidad.

Aunque, en ese momento, no todo el mundo defendía el modelo de ciudad que se alumbraba. Recuerda José María Álvarez que a su padre, al profesor Sáenz de Buruaga, lo echaban de la biblioteca por su afán en defensa del patrimonio romano. Y puso también el profesor la primera pica el 8 de noviembre de 1973. Veinte años antes de llegar a la Unesco. Consiguió la declaración de Mérida como conjunto histórico y arqueológico por parte del ministerio de Educación y Cultura de Franco. El alcalde de entonces recurrió esa decisión. Entendía la élite política local que la protección arqueológica lastraba el desarrollo de la ciudad. Hoy, medio siglo después y treinta bajo el paraguas Unesco, el debate parece superado.

Temas

Mérida

Comenta Reporta un error