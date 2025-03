Los arqueólogos del IAM identifican un recinto cristiano en el valle del Duero

Los arqueólogos del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM) Victorino Mayoral y Carlos Cáceres trabajan en la identificación de recintos de culto cristiano en el ... valle del Duero.

En concreto se trata del yacimiento de Santa Olalla en Olmillos de Sasamón, Burgos. Según el IAM se trata de una iglesia o espacio de culto de época tardoantigua, es decir de entre los siglos V y VII d. C.

La identificación en el subsuelo se ha conseguido con la combinación de tecnologías desarrolladas por el IAM que localiza desde la superficie estructuras y edificaciones enterradas.

El IAM ha ido recuperando del olvido la historia de la campiña de Sasamón burgalesa y la comarca del Odra-Pisuerga.

Este complejo suburbano ahonda en el conocimiento del paisaje durante las últimas etapas del dominio romano y los inicios de la edad media, un periodo que va desde los siglos IV a VII d.C.

Según las mismas fuentes que manejan los arqueólogos, en 2022 una fotografía aérea reveló la presencia de una estructura rectangular rematada en ábside junto al edificio principal de la villa romana, lo que llevó a MinarqLab –uno de los servicios de apoyo a la investigación en técnicas geofísicas más importante del CSIC– y sus investigadores Victorino Mayoral y Carlos Cáceres a iniciar en 2023 las prospecciones geofísicas en el sitio que localizó la fotografía.

Aunque en primera instancia estos trabajos no permitieron definir con claridad la planta del edificio, tras finalizar el procesamiento informático de los datos geofísicos, los arqueólogos estudiaron con las evidencias a una profundidad determinada y consiguieron observar la planta de la estructura con total nitidez. Los arqueólogos consiguieron identificar manejando variables del suelo las modificaciones del terreno que identifica la estructura. Parte de todo este trabajo lo han publicado en el documento científico 'Un posible edificio de culto tardoantiguo en Santa Olalla (Olmillos de Sasamón, Burgos) documentado mediante métodos no invasivos' en la revista Archivo Español de Arqueología de 2024. Los investigadores han estudiado la compleja información que se genera con el sistema geofísico del georradar. Interpretan no solo la estructura del posible edificio, sino también las que se superpone, y el estado de conservación de los paramentos.

El estudio de la planta del edificio y su relación con el complejo de Santa Olalla, aún en proceso, desembocó en el análisis de edificios paralelos de culto cristianos asociados a villas romanas. Se conocen ya varios ejemplos de espacios de culto cristiano construidos dentro y junto a las villas de época tardía, fue un fenómeno muy extendido no solo por el valle del Duero.

Los arqueólogos advierten, sin embargo, que estos datos deben tomarse con cautela a la espera de iniciar una campaña de excavaciones arqueológicas en el espacio señalado para confirmar lo que la ciencia a través del estudio del suelo ha conseguido identificar.