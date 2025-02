El Archivo Municipal vuelca parte de sus fondos a la nueva web

A. G. MÉRIDA. Domingo, 9 de octubre 2022, 09:21 | Actualizado 09:47h. Comenta Compartir

El Archivo Histórico Municipal reúne la documentación que el Ayuntamiento ha generado durante siglos. Sus primeros fondos vienen de las escrituras de la Orden de Santiago tras la reconquista de la ciudad en el año 1230 y hasta el traspaso de la Orden a los Reyes Católicos. A partir del siglo XVI el Ayuntamiento comienza a registrar sus reuniones (año 1503) en libros de actas oficiales.

La gestión municipal desde entonces ha quedado registrada. El volumen de material no se detiene porque por ley la documentación administrativa pasa ser histórica a los cincuenta años. Todo se custodia en la primera planta del Centro Cultural Alcazaba. Y parte de los fondos llevan dos años digitalizándose para abrirlos a las consultas 'on line'. El Ayuntamiento ha activado esta semana la web archivohistorico.merida.es mostrando los fondos. Silvia Fernández, la delegada de Cultura, explica que el trabajo no ha terminado porque aún queda mucho por subir, pero sí hay en estos momentos un índice de todo los registros que tienen y son más de 14.000 los documentos digitalizados.

También hay algunas colecciones privadas de particulares que cedieron sus archivos personales y hoy resultan interesantes a investigadores. El matadero regional Carcesa, por ejemplo, dejó en el Ayuntamiento toda su documentación tras la disolución. También lo hizo Rafael Díaz Sarasola. Trabajó como arquitecto municipal en los años sesenta y diseñó parte de la ciudad actual. Entendieron los propietarios de los documentos que al cederlos ayudarían a historiadores y vecinos interesados por la evolución urbanística de Mérida. Ahora se puede consultar por Internet.