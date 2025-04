«Los árboles del Parque López de Ayala de Mérida son monumentos naturales»

Pocos meses le queda al Parque López de Ayala de la Rambla para cumplir cien años (es de 1926). Y coincide este centenario incluido ... en la agenda municipal de obras. Medio millón de euros ha reservado el Ayuntamiento para el proyecto, que incluye una revisión del arbolado. Llevan los vecinos pidiendo hace tiempo prestarles atención porque temen que haya ejemplares enfermos. Para obtener más datos del recinto, la asociación Fondenex ha contado con el diagnóstico que ha redactado del perímetro el ingeniero forestal Ángel Rodríguez Martín. Por su experiencia de más de treinta años al frente del Parque de Monfragüe ha tenido que decidir y proponer en la rehabilitación de espacios verdes inmersos en los términos municipales del Parque Nacional. «Lo primero que hemos visto es un jardín con podas exageradas y que vienen de hace muchos años atrás».

En la gestión del área forestal de Monfragüe, explica, siempre había el debate sobre si convenía quitar algunos por riesgo de derrumbe. «Yo siempre decía que no tenía mucho sentido quitarlos nosotros antes de que se cayeran». La seguridad hay que tenerla siempre en cuenta –advierte– pero tampoco es una excusa para talas y cortes continuos.

En estos momentos no hay troncos o ramas que puedan caerse en condiciones meteorológicas normales, insiste. En su opinión, no se puede argumentar desde un punto de vista técnico que haya que eliminarlos por la posibilidad de caída ante vientos fuertes. Hay protocolos ya redactados que se aplican en muchas ciudades en coordinación con Protección Civil. Y pone como ejemplo lo que se ha hecho recientemente en Florida con los tornados del huracán Milton. No hubo una tala generalizada en los parques. Se acotaron espacios, se restringieron accesos y se dio información sobre refugios seguros. Destaca también el exdirector de Monfragüe el valor histórico apreciable de algunos ejemplares porque muchos son casi centenarios.

«Tienen un porte espectacular y una altura considerable. Son monumentos naturales». En los entornos urbanos cumplen además la función de barrera acústica. «A pesar de las pésimas podas, totalmente rechazables desde un punto de vista técnico, su salud no es en modo alguno terminal», sentencia.

Ha detectado cortes de gran diámetro sin aplicarse luego minimizantes de podredumbre. De ahí que haya desgarros, huecos y pudrición en algunos troncos. «Pero nada que no tenga solución para un técnico con buena formación en arboricultura».

Explica el ingeniero forestal que hay una amplia gama de protectores para detener la pudrición de los huecos ahora vistos.

Le llama la atención que los de más porte son los más dañados por las malas podas.

Los parterres históricos se encuentran también totalmente descuidados y sin mantenimiento alguno. Una de sus recomendaciones es recuperar estos parterres y completar con especies resistentes a sequías y enfermedades como madroños, cantuesos y majuelos. «Los jardines urbanos son muy importantes en las ciudades y su gestión debe serlo también». Para garantizar el uso sostenible aconseja que la rehabilitación se haga con consenso. «Hablando se entiende la gente y debemos pensar que si un árbol ha llegado tan alto es porque le ha costado mucho tiempo hacerlo».