HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un camión extrae residuos de la red de saneamiento en presencia de Fernández y responsables de Aqualia. HOY

Aqualia lleva retirados 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de la ciudad

El Ayuntamiento, satisfecho del trabajo en una red que supera los 530 kilómetros de tuberías, tiene cinco estaciones de bombeo y una estación depuradora

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:26

Comenta

En lo que va de año, Aqualia ha extraído 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de Mérida, de los que ... 15.000 corresponden a toallitas higiénicas. Además, ha intervenido de forma urgente tras recibir 65 avisos por obstrucciones provocadas por el uso indebido de toallitas. Son algunos de los innumerables datos dados hoy a conocer y que resumen la actividad de la empresa en la ciudad. Se ha dicho tras una visita a una estación de bombeo de aguas residuales y un colector de aguas residuales por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  2. 2

    Habrá un radar de tramo en la avenida de Elvas de Badajoz
  3. 3 Vuelve la baliza V16 de Lidl que se agotó en horas: a precio reducido
  4. 4 Tres detenidos por gastar 8.000 euros en gasolina con una tarjeta de un centro de educación especial de Badajoz
  5. 5 La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a examinar una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola
  6. 6

    Tráfico ultima la preparación de los nuevos radares en Mérida, que funcionarán en 2026
  7. 7

    La Junta aprueba la ampliación hasta las 1.664 plazas para su oposición del próximo año
  8. 8 El protocolo de atragantamiento acaba de cambiar en 2025: así debes actuar según explica un técnico de emergencias
  9. 9 Estafan casi 10.000 euros a un vecino de Valverde de Leganés haciéndole creer que su hija necesitaba dinero
  10. 10

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Aqualia lleva retirados 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de la ciudad

Aqualia lleva retirados 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de la ciudad