Aqualia lleva retirados 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de la ciudad

En lo que va de año, Aqualia ha extraído 60.000 kilos de residuos sólidos de la red de saneamiento de Mérida, de los que ... 15.000 corresponden a toallitas higiénicas. Además, ha intervenido de forma urgente tras recibir 65 avisos por obstrucciones provocadas por el uso indebido de toallitas. Son algunos de los innumerables datos dados hoy a conocer y que resumen la actividad de la empresa en la ciudad. Se ha dicho tras una visita a una estación de bombeo de aguas residuales y un colector de aguas residuales por la delegada de Urbanismo, Silvia Fernández.

Existe un problema especial, se admite, con la toallitas higiénicas y otros residuos arrojados a desagües e inodoros, e identificados como una de las principales causas de atascos y averías en la red. Fernández ha señalado que el Consistorio está satisfecho con el resultado que están teniendo «todas las campañas de sensibilización y el trabajo diario que se hace junto a la concesionaria del ciclo del agua en la ciudad de Mérida, Aqualia, y ahora es cuando estamos obteniendo resultados».

Concreta que en este año han descendido en casi tres toneladas las toallitas recogidas respecto al año anterior. «Nos anima a seguir trabajando en sensibilización y en educación para que en toda nuestra ciudad repercutan esos cambios de actitudes o de prácticas que no son correctas y que con el simple hecho de depositarlas en un contenedor de basura, en un cubo de basura solucionamos y mejoramos nuestra calidad del agua y nuestro medioambiente», ha insistido.

Mérida dispone de una red de saneamiento que supera los 530 kilómetros de tuberías, cinco estaciones de bombeo y una estación depuradora que da servicio a toda la ciudad. Ademas cuenta con 28 puntos de alivio, más de 5.300 imbornales y 22 puntos críticos priorizados por su sensibilidad ante la acumulación de aguas pluviales.

Ante la mayor frecuencia de episodios de lluvia intensa, se explica que existe un protocolo de emergencia que se activa con las alertas de Aemet. En ese momento todo el personal del servicio de aguas pasa a operativo, se moviliza la flota y los equipos especializados, incluidos los últimos camiones de última generación adquiridos, y se refuerza la vigilancia en los puntos críticos.

Abel Haut, gerente del Aqualia en Mérida, ha recordado que el pasado día 14 cayeron 29,4 litros por metro cuadrado «en cuestión de minutos y si no tenemos preparada la red de saneamiento, pues al final el ciudadano lo achaca, se le mete el agua en casa, se hacen balsas en la ciudad, en fin, tenemos que preparar la ciudad para esos episodios y cada vez más recurrente».

Ampliar Robot com cámara de inspección de la red. HOY

Ha manifestado que «estamos cumpliendo e intentando mejorar ese plan de emergencia que tenemos para estos casos. Tenemos 22 puntos negros en la ciudad, son puntos sensibles, donde hay una acumulación de agua por la idiosincrasia de la ciudad y se crean balsas«. Por este motivo, hay que tener la red limpia e inspeccionarla con cámaras de inspección de saneamiento.

En lo que va de 2025 se han ejecutado actuaciones relevantes para mejorar la capacidad y fiabilidad del sistema por parte de Aqualia. Se han limpiado 150 kilómetros de tuberías para asegurar el correcto flujo de aguas residuales y pluviales; se procede a la limpieza diaria de imbornales con el objetivo de cubrir la totalidad del parque en un año natural y se adecúa y limpian más de 200 pozos de resalto.

Entre todas las estaciones de bombeo se han bombeado más de 7 millones de metros cúbicos de agua en un año natural, contabilizando más de 22.500 horas de funcionamiento continuo, y se mantiene monitorización en tiempo real del caudal bombeado y de las previsiones pluviométricas para ajustar la respuesta operativa según la evolución meteorológica.

El Ayuntamiento de Mérida y Aqualia reiteran su llamamiento a la responsabilidad ciudadana: evitar arrojar toallitas y otros residuos al inodoro es esencial para prevenir atascos, reducir costes de reparación y garantizar el correcto funcionamiento del sistema de saneamiento que protege a toda la ciudad.