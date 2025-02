Aqualia inicia el cambio de la red de agua en María Auxiliadora y San Juan

En la manzana de María Auxiliadora encajada entre el río y el parque están levantando el suelo las excavadoras para cambiar la canalización de ... agua.

Irán enterrando y desenterrando según vayan sumando tramos hasta llegar a la parte alta de San Juan porque tiene por delante la empresa Aqualia una obra relevante con un presupuesto que roza el millón de euros.

Cambio casi completo de las tuberías que lleva el agua a San Juan. Reforma necesaria porque las averías y el déficit de presión no se han solucionado tras muchos años parcheando. Se sustituirán 5.500 metros lineales de fibrocemento por canalización de más grosor y material resistente.

San Juan es el barrio con el urbanismo subterráneo más desgastado y el saneamiento más deteriorado de la ciudad. En 2024 acumuló más de veinte roturas y cortes de agua.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó cuando anunció la obra que estaban redactando un plan para quitar el fibrocemento del subsuelo de la ciudad. El plan director del agua se presentará en los próximos meses, pero la intervención en San Juan se ha adelantado por la urgencia. La hará Aqualia por un millón de euros y sobre un plazo previsto de cinco meses.

Las obras van paralelas a las reuniones con los vecinos para explicarles detalles sobre cortes de agua puntuales por los enlaces que se vayan quitando y restricciones de tráfico.

Con este cambio se acabarán para siempre las averías y la falta de presión en San Juan.

Jesús Rodríguez, directivo de Aqualia en Mérida, explicó a los vecinos que la sustitución implica quitar del subsuelo 42 toneladas de fibrocemento, que pasarán a ser de fundición y polietileno. Hay dos tomas principales; una en Casa Herrera y otra en Duque Claudio, que irán en diámetros de 160 y 200 milímetros en fundición. El resto son ramales en polietileno con 90 y 150. Incorporan materiales muchos más robustos y duraderos.

También con menos problemas para el mantenimiento porque el agua por estos conductos se lleva mejor. Incorporan 70 válvulas de control. Podrán fragmentar y controlar la presión. Hasta ahora, con una red tan antigua y parcheada, las tuberías no podían ir a más del 60% de capacidad porque ya no se resisten tanto. «Estamos cumpliendo con la normativa, pero no es lo ideal. Vamos a ponernos al cien por cien y mejoraremos la calidad del suministro», explicó el directivo de Aqualia cuando detalló la obra.

Y al duplicar, podrán limitar las incidencias tanto en tiempo como en intervalos afectados por los cortes.

Destacan también en Aqualia las conexiones. El suministro a la ciudad entra desde el anillo perimetral por Reina Sofía. Con el cambio meterán quince enlaces distintos. Ganará la gestora en versatilidad. Si hay roturas podrán abordar la entrada desde distintos sitios.

Con una sola puerta, no tienen margen de maniobra en las incidencias. Si hay una avería, se corta todo el barrio. Con quince, el corte se localiza y el suministro podrá llegar por las otras puertas de acceso al anillo perimetral principal de la ciudad.

Y habrá también un control de caudal en tiempo real para mantener una presión constante. El consumo tiene picos concretos vinculados a los hábitos y horarios de la ciudad y las válvulas corregirán esos picos de uso.