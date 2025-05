Anoche sí fue un gran día en el Teatro Romano para Serrat

Antonio Gilgado Mérida Lunes, 12 de septiembre 2022, 07:23 | Actualizado 11:14h. Comenta Compartir

Anoche fue un gran día en el Teatro Romano. Despidió el público a Serrat en pie tras más de cinco minutos de aplausos y dos ... horas largas de repertorio. Tres mil gargantas corearon a Penélope como fin de fiesta. Llevaban toda la noche pidiéndosela. Antes habían llorado con la escarcha cerrada y pobre del bebé hambriento de Miguel Hernández o con el caminante que no persigue la gloria de Machado. Gritaron juntos que por la libertad sangro, lucho y pervivo como un árbol generoso y cautivo. En pie se pusieron tras el dueto con Úrsula Amargós. Fue sin querer es caprichoso el azar. No te busqué ni me viniste a buscar.

Y no faltó el ¡ohh¡ sonoro y rotundo con los dos primeros acordes de soy cantor y soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero, qué le voy hacer si nací en el Mediterráneo. Lo de anoche fue también el particular homenaje que el cantautor de Poble Sec rinde al oficio de cantar canciones. No solo es cuestión de poner letra y música. Eso lo puede hacer Alexa, dijo. No vale cualquiera. Canciones son solo las que se nos queda en las entretelas para siempre. Las que te hacen tirar de móvil al escuchar que no hay nada más bello que lo que nunca he tenido. Para ti, Lucía. Noticias Relacionadas Concierto de Serrat en el Teatro Romano de Mérida Serrat se une a la lista de artistas con vinilo en la calle de la Música Mucho le debe Serrat a los personajes de sus canciones. Ficciones de realidad o realidad en porciones de ficciones. No envejecen su Penélope ni su Lucía. Sigue siendo adolescentes a los que uno trata de sorprender con una guitarra aunque el guitarrista tenga ya más de setenta y ocho años. Vino anoche a despedirse de Mérida y a agradecer a los que le han acompañado en su carrera. A pedir a sus seguidores que no se dejen llevar por la nostalgia. Solo queda el futuro. Porque hoy puede se un gran día donde todo está por descubrir si se emplea como el último que te toca vivir. Les habló de su padre, un lampista al que le preguntó qué le han hecho al bosque que ya no hay árboles. Un grito ecologista de hace cincuenta años. Lo cantó en catalán y lo recitó en castellano. Enmudeció al auditorio. También recordó a su madre, hija del viento seco y de una tierra enjuta, de una tierra que nunca pudo olvidar a pesar del largo camino que le obligaron a andar. Empezó Serrat hablando de su niñez. De cuando tenía diez año y un gato, de cuando volaban cuatro amigos picados de viruela y huérfanos de escuela. Entró como un clavo a las diez y cuarto de la noche entre las columnas del romano. Con vaquero, guayabera azul y sonrisa cauta. Le esperaban siete músicos y un público al que pidió con las manos que no se levantara para recibirle. Prometía que sería un gran día.

