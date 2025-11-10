Ángulo Muerto, de Cristian Beteta, gana el premio al mejor corto nacional de Claqueta Emérita Operación 5 Jotas de José María Sánchez, producido por MediaVida Producciones, es el elegido como mejor cortometraje extremeño

Entrega del premio al Mejor Cortometraje Nacional a Ángulo Muerto, junto al elegido segundo mejor corto nacional, El lado más bestia de la vida.

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:20

Mejor corto nacional, Ángulo Muerto, de Cristian Beteta. Mejor corto extremeño, Operación 5 Jotas, de José María Sánchez, producido por MediaVida Producciones. Son los principales ganadores de la octava edición del festival Claqueta Emérita, la gran cita cultural de los cortometrajes. Los reconocimientos se entregaron este fin de semana en la capital extremeña.

Ángulo muerto es un drama con tintes de thriller, dirigido con maestría por Cristian Beteta. El corto está protagonizado por Carlos Santos y Eva Llorach. Santos estuvo en la gala de Claqueta Emérita. Y fue elegido mejor intérprete masculino...mientras que Eva Llorach lo fue en categoría femenina.

El segundo premio de corto nacional del festival emeritense recayó en El lado más bestia de la vida, de José Antonio Campos.

Mientras, como mejor cortometraje de producción emergente se eligió a Tristes Tigres, de Adán Pichardo. Como mejor cortometraje de centro educativo se eligió a Normaless, de Javier Celay desde PIXELIAN, Escuela de Cine y Arte Visual.

El mejor corto de animación fue para El principito Óscar, de Miguel González Buñuel. Y el mejor documental para Apuntes para Silvia, de Paco Ortiz, Ángeles Martínez y Antonio Gómez.

En cuanto a mejor cortometraje extremeño, la octava edición de Claqueta Emérita ha decidido que sea Operación 5 Jotas, de José María Sánchez, producido por MediaVida Producciones. El segundo mejor es esta categoría es para Las reales esposas, de Laura Bermúdez, desde Escuela de ArtesTAI de Madrid.

Además, el premio de mejor intérprete revelación recayó en Martí Cordero por Bonita, de Albert Carbó y Eva Santana.

Por último el premio de la Asociación Cultural Esmerarte, organizadora del Festival, fue para Arrange Room, de Paula Sastre y Laura Ferrer Vergara. Y el premio del público para Leonarda, de Maëla Barbier.

Ampliar Foto de familia de todos los premiados en la octava edición de Claqueta Emérita. HOY

A la gala de entrega de premios pudieron asistir los finalistas de los cortometrajes seleccionados en las diferentes categorías del concurso, procedentes de Navarra, Mallorca, Madrid, Sevilla, Córdoba o Valencia, entre otras zonas del país.

La gala estuvo ambientada en la película Wicked (2024), fue presentada por María del Carmen da Silva Amador, Lydia Ruiz Jiménez, Yolanda Álvarez Flores y Cristina Valdera López, de la Escuela Taptc.

A la gala de entrega de premios asistieron el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión Educativa de la Junta, Pedro Pérez, la directora del Instituto de la Juventud de Extremadura, Raquel Martín Bellot, Pilar Amor, concejala del Ayuntamiento de Mérida Pilar Amor y, el director del instituto Extremadura, Carlos Baena.

