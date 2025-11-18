Ángel de las Heras, de Por Mérida, renuncia a seguir siendo concejal de Mérida La formación liderada por Miguel Valdés busca ahora reemplazo; la siguiente en la lista es Marisol Esteban pero no está claro que vaya a tomar el acta

Celestino J. Vinagre Martes, 18 de noviembre 2025, 11:05

Nuevo cambio a la vista en el Pleno municipal de Mérida. El número 2 de la lista de la formación local Por Mérida, Ángel de las Heras, ha registrado su renuncia para seguir como edil del Ayuntamiento de Mérida. Lo hace por motivos laborales, al ser llamado para trabajar dentro de la bolsa de empleo del Ayuntamiento en la que estaba incluido como arquitecto. La renuncia de De las Heras obliga a la lista encabezada por Miguel Valdés a encontrar sustituto. Por Mérida sacó dos concejales en las elecciones locales de 2023, Valdés y De Las Heras. La número tres y, por tanto, la que debería tomar el acta es María Soledad Esteban Caballero.

Cuatro de los cinco grupos políticos del Ayuntamiento emeritense han tenido cambio de concejales. Solo el PSOE se mantiene sin cambios en cuanto a sus ediles.

Fuentes de Por Mérida han confirmado a HOY la renuncia de Ángel de las Heras a seguir como concejal al ser incompatible con el puesto de trabajo municipal que va a asumir. La concreción de su salida como edil debe producirse en el Pleno de este mes de noviembre, a celebrar en el último jueves de este mes. No está nada claro que Marisol Esteban va a ocupar la vacante dejada por De las Heras en el salón de plenos emeritense. Maestra, licenciada en psicopedagogía, es directora del colegio público de la vecina localidad de Don Álvaro.

Si Esteban renuncia a coger el acta de Por Mérida, la siguiente en la lista de esta formación es la exconcejala del PP Begoña Saussol. Y después de ella va el exfutbolista Jorge Troitero.

En lo que va de legislatura, el PP ha visto como dos de sus ediles, María Tirado y Germán Donoso, han dejado sus actas y han debido de ser reemplazados. En Vox sucedió lo mismo, con la dimisión de Francisco Piñol, entrenando en su lugar Margarita Inmaculada López de Ayala Díez de Rivera. Y también ha habido cambio en Unidos por Mérida (la coalición de IU y Podemos), aunque en este caso estaba pactado desde el inicio. Comenzó Óscar Fernández como edil y entró por él este año, a mitad de legislatura, Monserrat Girón.