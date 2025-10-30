Ángel de las Heras abre mañana el ciclo de charlas de la cofradía del Calvario por su 125 aniversario

La hermandad del Calvario avanza en su programa de actividades para conmemorar el 125 aniversario de su creación oficial. Con una semana de retraso de ... lo previsto, la cofradía inaugura mañana viernes tanto su exposición fotográfica como el ciclo de charlas, con cuatro establecidas. Ángel de las Heras García de Vinuesa, cuya familia ha estado ligada históricamente a la cofradía, abre ese ciclo. Será sobre las 19.45 horas, poco después de que, a las 19.30 horas, se estrene una exposición de fotografías de la hermandad de la barriada del mismo nombre. La imagen fotográfica más antigua data de 1892. Tanto las charlas como la exposición de fotos tienen como escenario la sede de la Junta de Cofradías de Mérida, en la calle Puente.

La historia dice que la primera referencia a la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario en un acta del Libro de Acuerdos de la Ciudad de Mérida de 1667. En el año 1900 la Cofradía del Santísimo Cristo del Calvario se fusiona con la de la Virgen de los Dolores, que data de 1892. No obstante, su erección canónica se produjo en la parroquia de Santa María el 18 de septiembre de 1924.

Mañana Ángel de las Heras hará precisamente un repaso por esa historia, de la que hay muchas referencias, de la cofradía del Calvario. Hay documentos que certifican la referencia al Cristo del Calvario en el siglo XVII.

El próximo viernes, 7 de noviembre siguen las charlas y será el turno del periodista Mario Hernández. En la tercera charla, el 21 de ese mes, intervendrán antiguos hermanos mayores de la hermandad morada. Y concluye el ciclo el día 29 con Antonio Santiago Muñoz, capataz sevillano.

Mientras, la exposición fotográfica se podrá visitar este viernes, 31 de octubre; este sábado, 1 de noviembre, y el viernes y el sábado, 7 y 8, de la siguiente semana. El coordinador de la muestra es Raúl Flores Hernández, del equipo gráfico de Semana Santa de Mérida.

«La cofradía tiene presencia en Mérida desde el siglo XVII» Ángel de las Heras Hermano de la cofradía del Calvarip

El programa del 125 aniversario del Calvario tiene marcada en el calendario otra fecha relevante. Será el sábado 15 de noviembre, en el Teatro Romano actuarán la banda de cornetas y tambores de Las Tres Caídas de Triana, Sevilla; la banda del Pilar, de Villafranca; la de Oliva de Mérida; la banda emeritense de la OJE y la Agrupación Musical de la Paz.

La Hermandad del Calvario ha agradecido la disposición del Consorcio de la Ciudad Monumental para que el Teatro acoja esta cita musical. El horario de inicio del certamen musical es las 17.30 horas.

La entrada se puede adquirir a través del enlace web . No hay precio fijado. El abono es voluntario. Se trata de un evento solidario. Todo lo recaudado va a fines sociales, apoyando a asociaciones como Plena Inclusión y Cáritas. Ya hay un buen número de asientos ocupados. Se espera poder llenar el Teatro Romano.

Será el brillante colofón de un programa que ha incluido una procesión extraordinaria, el pasado 18 de octubre, que se desarrolló de forma brillante y con mucha participación. Siete pasos, cinco bandas de música y una comitiva de unas 700 personas recorrieron el barrio y las calles del centro de la capital extremeña en su 125 aniversario.