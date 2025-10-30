HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Procesión extraordinaria del Calvario, el pasado 18 de octubre, con el paso de Jesús orando en el huerto en primer plano. J. M. Romero

Ángel de las Heras abre mañana el ciclo de charlas de la cofradía del Calvario por su 125 aniversario

La hermandad emeritense inaugura también este viernes unas exposición fotográfica con imágenes desde 1892

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 30 de octubre 2025, 10:06

Comenta

La hermandad del Calvario avanza en su programa de actividades para conmemorar el 125 aniversario de su creación oficial. Con una semana de retraso de ... lo previsto, la cofradía inaugura mañana viernes tanto su exposición fotográfica como el ciclo de charlas, con cuatro establecidas. Ángel de las Heras García de Vinuesa, cuya familia ha estado ligada históricamente a la cofradía, abre ese ciclo. Será sobre las 19.45 horas, poco después de que, a las 19.30 horas, se estrene una exposición de fotografías de la hermandad de la barriada del mismo nombre. La imagen fotográfica más antigua data de 1892. Tanto las charlas como la exposición de fotos tienen como escenario la sede de la Junta de Cofradías de Mérida, en la calle Puente.

