Andrés Humánez, el más fiel a Ciudadanos

Repite Ciudadanos candidato a la alcaldía en Mérida. No es habitual en la coyuntura actual del partido encontrar un caso similar. Andrés Humánez fue el ... tercero más votado en 2019 en la ciudad. Cuatro mil votos consiguió entonces. Ha ejercido cuatro años de portavoz en el pleno. «Tengo claros mis principios y no iba a hacer ninguna fuga a ningún otro partido. Estamos en el centro, me quedo en mi ciudad y en mi partido». Dice que como portavoz en el pleno ha aprendido, sobre todo, a escuchar. «Es mucho más lo que no se ve, que lo que luego le llega a la gente, todos los adversarios políticos queremos lo mejor para Mérida y tienes que ser respetuoso de por qué defienden lo que defienden». Aspira a reenganchar Humánez a los votantes que ya tuvo Ciudadanos en Mérida. A Albert Rivera, en las generales, le votaron en la ciudad más de siete mil electores y a Pedro Sánchez poco más de nueve mil. «Ha habido mucha gente de Mérida que ha cogido la papeleta nuestra, que se identifica con nosotros. Me lo dicen mucho».

Adelanta ya algunas propuestas de su programa electoral. La primera es la eliminación de la Zona Azul del centro. Si se pudo quitar del Hospital en su día, argumenta, también se podrá levantar del centro y llevarla a Expacio Mérida. También quiere fomentar el empleo privado en la ciudad. Vaticina el desarrollo urbanístico con más de mil viviendas que se construirán en la ciudad. Y por último la deuda. Se podrá eliminar por completo con lo que ingrese por el impuesto sobre las construcciones.

