Andade ayuda a los pacientes amputados del Hospital de Mérida

Andade es la Asociación Nacional de Amputados. Tiene voluntarios repartidos por toda España y en Extremadura ejerce ese papel José Luis Quesada, conocido en ... Mérida como Jose Onight.

La vida le cambió por completo hace ya siete años. La bacteria carnívora de la que tanto se habla estos días por la incidencia de casos en Japón fue la que le llevó al hospital y a perder las dos piernas en pocos días. Ahora ayuda y orienta a otros que por accidente o enfermedad común pierden de forma repentina brazos o piernas.

Por experiencia sabe que ayuda a sobreponerse conocer a alguien que ha recorrido parte del camino. Por eso José Luis firmó un convenio a través de Andade con el Hospital de Mérida para visitar a enfermos que hayan sufrido alguna amputación. En realidad, explica, este primer contacto es solo una parte porque trabajan para recuperar el máximo de calidad de vida de los pacientes. Hace dos años pelearon por sacar un nuevo catálogo protésico. «Yo estoy muy contento. Extremadura ha sido la primera comunidad que lo ha autorizado». Recuerda Onight los eventos que organizó cuando empezó con la rehabilitación porque las opciones que entraban en la Seguridad Social se habían quedado obsoletas. No le valían para sus muñones.

El 1 de junio harán un desfile en el Palacio de Congresos. «Queremos ser un escaparate de positividad»

Los modelos que ofrecían a los pacientes se calculaban todavía en pesetas. Ahora se ha mejorado la oferta. La rodilla mioeléctrica ya la cubre la Seguridad Social. Los modelos mejorados, explica, aportan optimismo para el futuro de los que empiezan el camino. «Yo me siento muy afortunado porque tengo las piernas que tengo gracias al apoyo de la gente desde el principio y por los fisios de Mérida, los cirujanos de Madrid y la ortopedia de Barcelona».

Lo de Jose fue una amputación bilateral. No fue fácil volver a dar un paso. Por eso, cuando se presenta en un hospital andando o los pacientes que están en las paralelas intentando caminar le ven entrar, les contagia su optimismo. «Queremos ser un escaparate de positividad». Y con esa misma filosofía han organizado para el sábado 1 de junio un desfile solidario junto a Modas La Ele en el Palacio de Congresos de Mérida. Saldrán a la pasarela modelos de Andade de toda España. «Transmiten mucha ilusión por salir adelante. Porque todos en nuestras vidas tropezamos, pero aún así, miramos hacia delante con ganas de ser los mejores», insiste el voluntario de Andade.

Ya organizaron un evento similar el año pasado en el Palacio de Congresos de Badajoz. Tuvo mucha repercusión y ahora quieren repetir en Mérida. Tras siete años ya conviviendo con las prótesis, habla Onight de un primer impacto psicológico a superar. Tiempo para asimilar. Para verse de una manera diferente a como se veía antes. Y eso depende de cada caso. «Nunca podemos decir cuánto va tardar en caminar». Hay quien recurre a ayuda psicológica especializada para aceptar la nueva realidad. La prótesis, explica, no es como ponerse un zapato. Los muñones no están preparados para soportar tal presión. Hay que ir poco a poco. «Al principio yo aguantaba de pie diez segundos».

Luego veinte, con el tiempo llegó a treinta y ahora camina sin problemas. Casi siempre va vendado porque si están al aire libre se hinchan y no entra luego en la malla. «Lo mío fue todo muy radical. De un día para otro me quedé sin piernas y luego lo asumí todo muy rápido. Cuando llegué a casa al salir del hospital, me puse delante de un espejo para verme cómo era». Por eso quiere que todo ese camino que recorrió hace siete años no lo repita nadie en solitario. Tras el alta hospitalaria hay que enfrentarse a trámites administrativos para pedir las prótesis, acudir a especialistas que hagan las adaptaciones más apropiadas y prepararse para la rehabilitación. «Estamos aquí para ayudarles».