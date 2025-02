Amigos de Mérida recuerda a mujeres romanas olvidadas

A. G. MÉRIDA. Martes, 8 de marzo 2022, 07:57 Comenta Compartir

Amigos de Mérida apuesta por poner algún monumento a la mujeres romanas olvidadas. La propuesta la hacen ahora en el contexto del 8-M y aprovechando, según explica la asociación, que apenas hay en las rotodas de la ciudad referencias femeninas.

La asociación ha seguido en esta iniciativa de Pilar Caldera, conservadora del Museo Nacional de Arte Romano.

Las dos propuestas de Amigos de Mérida para reconocer la labor de mujeres romanas olvidadas son Cornelia Nothis y Sentia Amarantis.

Cornelia Nothis fue una esclava que logró la libertad y pudo formar parte de las gregues o catervae, compañías de teatro por lo general mixtas. En Roma los papeles principales, aunque fueran femeninos, eran representados por hombres. Si Cornelia no hubiese sido una mujer de carácter no habría dejado impronta suficiente como para que en su tumba no figurase una lápida con una inscripción alusiva.

Sentia Amarantis, por su parte, fue una esclava que regentó un termopholium, restaurantes donde se vendían comidas calientes y bebidas, desde el que sin duda sería testigo del acontecer cotidiano de Augusta Emerita, según explica Pilar Caldera a la asociación.

Amigos de Mérida quiere con esta iniciativa rescatar del olvido a dos mujeres que, por lo que se conoce de ellas de investigaciones arqueológicas, merece el reconocimiento y el elogio en el tiempo que vivimos. La historia de ambas mujeres se conoce bien a través de las piezas que hay en el Museo Romano.