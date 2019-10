Amigos de Mérida propone crear una ciudad romana en miniatura visitable Reunión de la Asociación de Amigos de Mérida, ayer en la Fundación CB. :: J.M. ROMERO La asociación celebró ayer una reunión un año después de su presentación y anuncia que buscará nuevas vías de financiación M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 1 octubre 2019, 08:10

Los comienzos nunca son fáciles. Y si no que se lo pregunten a la Asociación de Amigos de Mérida que, a pesar de todas las dificultades que se ha encontrado por el camino, puede presumir de cumplir ya un año. «La asociación comenzó como un sueño de amigos que ha costado mucho sacar adelante. Hemos tenido que luchar contra viento y marea. Con tan mala suerte que nuestros comienzos han coincidido con un periodo electoral muy duro, con lo que tampoco hemos podido hacer todo lo que teníamos pensado. Hemos empezado a gatear en muy mala época».

Así se expresa Antonio Amores, presidente de la asociación. Dice que hay mucha gente que se pensaba que la asociación era para emprender una agrupación política. Pero insiste que nada más lejos de la realidad. «Los políticos siempre piensan mal», bromea. «Somos unos ciudadanos que quieren trabajar por la ciudad y ayudar al Ayuntamiento en esta labor. Al fin y al cabo la administración local es la que decide».

Amores aprovecha para dar las gracias a todos los integrantes de la junta directiva. Un grupo de gente joven que se ha implicado mucho para sacar adelante algunos proyectos y que durante los próximos meses trabajará para hacer realidad otros.

Algunos se expusieron en la reunión que tuvo lugar anoche. Una especie de celebración de la primera reunión que hicieron hace un año en el Templo de Diana.

«Sin dinero es mucho más difícil hacer las cosas, así que nos hemos propuestos reclamar a los socios que nos ayuden» antonio amores, presidente de la asociación

Una importante es el hermanamiento con la asociación de Amigos de Badajoz, quienes van a devolver a la capital autonómica la visita que la agrupación de Mérida hizo hace tiempo a la ciudad pacense.

Otra de las actividades que la asociación ha llevado a cabo a lo largo de este primer año es la organización de visitas a los puentes de la ciudad. Esta iniciativa tuvo muchísimo éxito y la asistencia de emeritenses desbordó todas las previsiones. Por eso no descartan volver a hacerlas de nuevo.

Otros proyectos que tiene Amigos de Mérida para los próximos meses está la organización de charlas coloquios sobre los temas que afectan a los ciudadanos. Tratarán también el tema del uso del Teatro Romano para conciertos y espectáculos o la convivencia entre espacios públicos con las terrazas que tiene la ciudad. «Hasta que no podamos atraer industria, Mérida vive del sector servicio y del turismo. Pero hay que hacer compatible esas actividades con la convivencia de los vecinos. A veces se quejan de que no pueden pasar por diversas calles por la cantidad de veladores que hay».

Uno de los socios, Joaquín Mora, va a presentar al Ayuntamiento una propuesta de himno para Mérida. Una iniciativa que ha canalizado a través de la asociación, que ya tiene música, y que se presentó ayer en la reunión.

Otro de los temas que se abordó ayer es la colaboración con la que quieren a contar, por parte del Ayuntamiento, para la difusión de los juegos tradicionales infantiles. «Queremos volver a enseñar a nuestros pequeños esos juegos, para que no se pierdan. Y en este tema queremos contar con la ayuda del Ayuntamiento, sobre todo en el tema logístico».

Uno de los puntos estrella ayer fue la creación de una ciudad romana en miniatura que se pueda visitar. Y aunque aún no está decidido el sitio se baraja la ladera que hay entre los Columbarios y la Casa de Mitreo.

Amores dice además que espera que a lo largo de este año los vecinos de Mérida cuenten más con ellos para exponerles sus quejas, reivindicaciones, propuestas o ideas sobre lo que se puede hacer en la ciudad. «Podemos ser un altavoz y una buena vía de comunicación». Para conseguirlo también dice que tienen la intención de normalizar el tema económico y se plantean buscar nuevas vías de financiación para poder realizar más cosas.

«Creo que uno de los errores que hemos cometido es que aún no hemos normalizado el tema del cobro de las cuotas de socios», declara. En la actualidad la asociación cuenta con unos 200 socios y por el momento, según indica, no llega al 15% los que ha abonado la cuota de 12 euros al año. «Sin dinero es mucho más difícil hacer cosas. Así que nos hemos propuesto explorar nuevas vías de financiación, siempre que no nos aten de ninguna manera, y reclamaremos a los socios que nos ayuden». Parte de la culpa de esta situación es de ellos, según lamenta, pues dice que no han facilitado a los integrantes de la asociación una vía fácil para que puedan pagar la cuota.