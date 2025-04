Álvaro Vázquez: «Yo animo a la gente a participar, quejarse no vale de nada»

Álvaro Vázquez es el político de izquierdas más conocido de Mérida. Su experiencia en el Ayuntamiento la ha demostrado en los debates de los ... plenos y ahora pasa a ser un militante de base de Izquierda Unida.

–Entró usted en el 2011 y cierra etapa ahora. ¿Cómo se va?

–Siempre estuve por vocación. Yo todo lo que he hecho es gracias a mis compañeros de asamblea.

–Ha sido usted oposición a un gobierno del PP y otro del PSOE. ¿Han sido muy diferentes?

–El lenguaje que hoy tiene la política es la manipulación, la mentira y la puñalada trapera. Y en eso no he visto muchos cambios. Creía que con el PSOE iba a ver algún cambio de talante pero creo que Antonio perdió una oportunidad para ese cambio. Eso se traduce en una falta de comunicación y de confianza entre los grupos municipales. Y sigue siendo así. Esperemos que en un futuro cambie. Pero o mejoramos el ambiente y establecemos una sana contraposición de proyectos o sencillamente vamos a conseguir un ambiente enrarecido entre las fuerzas políticas. Se lleva al electorado hacia una confrontación que nos es ni tan siquiera ideológica, sino pura visceralidad. La política se hace de cintura para arriba no de cintura para abajo. Yo animo a la gente a participar. Quejarse no vale de nada. Participar es lo que puede mejorar.