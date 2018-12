Los alumnos de las escuelas profesionales de Mérida ya pueden acceder a planes de empleo local Equipo humano que forma la Escuela Profesional Gémina. :: hoy Ayer tuvo lugar la clausura de la Escuela Profesional Gémina, de la que 45 personas realizarán prácticas no laborales en empresas M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 18 diciembre 2018, 08:11

La certificación profesional que reciben los alumnos de la Escuela Profesional Gémina al finalizar su curso conlleva que estos puedan acceder a los planes de empleo municipales, algo que antes no se contemplaba. Así lo confirmó ayer el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, durante la clausura de dicha escuela profesional. Tuvo lugar en el centro cultural Alcazaba y en el acto también estuvieron presentes la delegada de Fomento y Formación para el Empleo, Laura Guerrero, y el director del Consorcio, Félix Palma, además de los tutores, profesores y alumnos.

Osuna explica que antes las certificaciones no tenían validez. «Nosotros lo incluimos en las bases y pedimos a la Junta y al Sexpe que fueran válidas. Y así es».

La Escuela Procesional Gémina ha formado a 45 alumnos-trabajadores, 15 por especialidad, que han desarrollado proyectos en formación en alternancia con el empleo en tres especialidades con Certificado de Profesionalidad, que combinan el aprendizaje y la cualificación con el trabajo efectivo.

Estos se han beneficiado durante un año de la formación que ha ofrecido esta escuela profesional. Las ramas que se han impartido son ayuda a domicilio, promoción turística y peón de arqueología. La subvención concedida para desarrollar esta formación ha ascendido a 746.951,40, euros de los que 400.000 corresponden al salario de los alumnos.

Aparte de recibir dos certificados y cualificación profesional, los alumnos elaborarán un proyecto fin de curso y, a partir de ahora, realizarán prácticas no laborales en empresas.

Es el caso de María José Fernández. Natural de Villanueva de la Serena, aunque vive en Mérida desde hace 15 años, asegura que estaba desempleada y se ha formado en la rama de Turismo. «Era un curso que tenía muchas ganas de hacer. Como ya he trabajado en un hotel y soy auxiliar administrativo, he pensado que esta era una forma de crecer en este sector. Y formarme en esta escuela me ha permitido ampliar conocimientos, además de reforzar el inglés».

El último trabajo que tuvo fue en un hotel, en cuya recepción permaneció durante unos cuatro años. Luego se quedó en paro hasta que empezó a formarse en la escuela profesional.

Encontrar un trabajo

«Estoy loca por encontrar un trabajo, aunque creo que posibilidades no hay ninguna. Hay mucha gente más preparada que yo y están incluso en paro y más joven. Yo tengo 47 años. Una edad muy mala. Pero bueno. Creo que yo tengo la ventaja de que estudio idiomas y eso quizás me abra puertas para encontrar un empleo. Tengo inglés, y me estoy formando en italiano y portugués».

Dice que de lo mejor que se lleva del curso son algunas personas, que ya son incluso amigos.

Melani Romero tiene 23 años y dice que la experiencia ha sido muy buena porque le ha enseñado mucho. Ella se ha inclinado por la especialidad sociosanitaria. Y lo que más le ha gustado ha sido aprender a cuidar a las personas mayores, a tratarlas, a saber detectar lo que necesitan, a asearlas... «Yo tengo a mi madre que está enferma y sé que lo que he aprendido me va a ayudar para poder cuidarla mucho mejor. También me gustaría formarme en instituciones para poder, en un futuro, trabajar en una residencia de mayores». Y lo mejor de todo, confiesa, es que ha hecho cuatro nuevos amigos «que ya son como hermanos».

Giovanni Gómez también se ha decantado por formarse en el área sociosanitaria, aunque asegura que él no se quiere dedicar a eso. «Tengo claro que quiero trabajar de mozo de almacén. Aunque el año ha estado muy bien y he aprendido muchas cosas para ayudar a las personas».

Decidió hacerlo porque sabe que la rama sociosanitaria tiene muchas salidas laborales. Pero está convencido que quiere ser mozo de almacén. Aparte de estar contento con la formación que ha recibido, también coincide en que lo mejor del curso ha sido que se lleva unos cuantos amigos.