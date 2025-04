Los alumnos de la Escuela de Arte de Mérida venden sus primeras obras al público

Jesús Pizarro, el profesor de la EASD, explica que lo de llamarlo 'Supermercado del arte' quizás sea un poco trivial, pero resume bien la ... iniciativa de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Mérida. Docentes y alumnos presentan trabajos hasta final del trimestre en los pasillos. No solo para exponerlos, también para venderlos. «Es una forma de ver la verdadera dimensión de lo que se está haciendo aquí».

Destaca la ilusión inmensa de los participantes. Ver la cara de los chavales, insiste, cuando venden una pieza resulta impagable. Hay un componente muy personal porque los chicos sacan creaciones propias, no han elegido trabajos de clase o relacionados con alguna asignatura en concreto. Todas son creaciones muy personales. Y para muchos es su primera exposición. Se suman también profesores –la mayoría con trayectorias, curriculum y premios– para acompañar a los estudiantes en la idea. Este año se han apuntado 57 estudiantes y ocho profesores. Y han promocionado el 'Supermercado del arte' en las redes sociales para que vaya público a la Escuela.

La semana pasada, por ejemplo, se pasaron por allí docentes del Santa Eulalia que conocieron la iniciativa y quisieron llevarse algunas obras expuestas para regalar en Navidad. «Hay gente que prefiere consumir arte en Navidad a los embutidos o bombones». El 'supermercado' es ambicioso en ilusión, pero modesto en medios. Se ocupa el pasillo principal, se llena con la voluntad de los alumnos y se vende por las redes. Pero por la profesionalidad de los trabajos podría incluso ir a más en un futuro. «Queremos dar a conocer lo que hacemos aquí. Lo importante en este caso no es la calidad, sino la ilusión. Admitimos todo tipo de iniciativas artísticas y todo lo que presenten los estudiantes». A otros niveles, aclara el organizador, podría evolucionar a una feria de arte ya con unos requisitos distintos y más profesionales. También en un horario más amplio –ahora solo se pueden comprar las piezas en horario escolar– y en otro espacio más visible. Tiene ya la EASD un circuito y una repercusión con capacidad para llegar a público de fuera. «Si hacemos esto mismo en un local del centro y en horario de mañana y tarde tendría mucho éxito. No tengo dudas». En las vitrinas hay piezas tridimensionales, de artesanía, digitales, ilustraciones, pinturas, dibujos, collages o esculturas. Muchas manifestaciones a la vez en pocos metros. Los precios se mueven entre los diez y los trescientos euros. Cada alumno solo lleva tres propuestas porque el espacio de muestra tiene pocos metros. Las que se cuelgan tienen que ir enmarcadas y las escultóricas no superar los 50 kilos.

«A los chicos les da una perspectiva diferente, hay gente que apuesta por ellos y ven que el arte sí vale para algo»

Cuando se vende algo y se pone el punto rojo a la pieza genera siempre cierto revuelo entre los alumnos. Explica el profesor lo que suponen estas ventas en los jóvenes. «Significa que pueden creer en lo que hacen y que desde el primer momento, aunque estén en formación, habrá alguien que apueste por ellos». Estudiantes todavía sin nombre ni curriculum a los que agarrarse para galeristas. Y sin alguien detrás que les apoye, pero exponen algo que han hecho y se lo compran. «Les da una perspectiva diferente del trabajo que hacen, les ayuda a pensar que el arte sí vale para algo».