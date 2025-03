Alesia, la guía de Mérida para los rusohablantes

Enseña Alesia Nikitsenka los detalles del Puente Romano, la Alcazaba o el Templo de Diana. Le siguen en su cuenta de Instagram 11.000 perfiles. ... La mayoría de su país, Biolorrusia. Pero también de Rusia, Ucrania, Kazajkistán o parte de la comunidad de rusohablantes que reside en España.

Les muestra Alesia Mérida y parte de Extremadura. «Los monumentos y la arquitectura romana fue lo que más me llamó la atención cuando llegué aquí. Por eso quería compartirlo con los demás». Alesia nació en Minsk. Vivió cuarenta años en la capital hasta que hace tres se mudo a Mérida. Se vino a la otra punta del continente por amor. Se casó con un vecino de Mérida y ahora ejerce ella de guía virtual para sus contactos del otro lado de Europa. Economista de formación y banquera de profesión se ha convertido también en la mejor promoción de la ciudad entre sus compatriotas. Empezó a subir fotos, vídeos y textos sobre Mérida y su adaptación a su nueva vida. Los primeros días, recuerda, siempre había algo que le chocaba. «Tenía ganas de contar a mis excompañeros de trabajo, a mis amigos y a mi familia todo lo que me sorprendía porque supongo que a ellos también». Su comunidad virtual empezó a crecer. Ya no solo se asomaban a su Instagram amigos y familiares.

También rusohablantes interesados en la cultura mediterránea. Ahora es raro el día que no hace algún directo. Echa de menos un coche para moverse más por Extremadura y enseñar más la región. El carné de conducir no se lo homologan. Ni la carrera de Económicas tampoco.

Dice Alesia que quiere hacer partícipe a sus seguidores de la dos pasiones que ha encontrado en este lado del mundo: el sol y la gastronomía. El pescado fresco, por ejemplo, lo descubrió en Mérida. Vino de un país interior donde abundan congelado o de río. Se aficionó al marisco, sobre todo el primer año. Y luego al arroz. De ahí el eco que tuvo en sus redes el arroz con marisco. También los días que muestra la fresa fresca recién cortada. O las verduras en invierno. «Por los comentarios que me hacen, noto en ellos mucha envidia sana». En Biolorrusia, compara, hay sesenta o setenta días de sol año. Ochenta como mucho. En Mérida la media ahora es de trescientos. «Creo que el sol nos pone de mejor humor a todos. El cielo azul tan claro y brillante de noviembre que se ve en los días totalmente despejados les parece algo extraordinario». No se cansa de subir vídeos de atardeceres de otoño. No se prepara las publicaciones. Mantiene la espontaneidad con la que empezó porque el sentido del humor de España y Rusia es más parecido de lo que parece.

Hace bromas con la vida en la calle y lo poco hogareños que son en Mérida. Viene de una cultura de casas confortables, muy bien adornadas y amuebladas para pasar los inviernos. Las habitaciones de las casas de Mérida son muy pequeñas.