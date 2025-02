El alcalde de Mérida insiste a la Junta con la climatizada olímpica y el sexto puente

Antonio Gilgado Mérida Jueves, 31 de octubre 2024, 08:16 Comenta Compartir

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, insiste en su enfrentamiento con la Junta desde que María Guardiola es presidenta porque en su opinión hay compromisos adquiridos que tiene olvidados. Compareció ayer en la sala de prensa del Ayuntamiento para exigir la convocatoria del consejo de capitalidad. Se trata de una mesa bilateral con reuniones periódicas que adelantan la inversiones en los presupuestos generales de Extremadura según las necesidades que detecta el Ayuntamiento por ejercer de sede de sus instituciones.

Desde Mérida, dice su alcalde, no piden nada excepcional, extraordinario o imposible. Más bien, razona, peticiones coherentes y necesarias. El sexto puente sobre el Guadiana y la piscina climatizada olímpica están en la lista desde finales de la legislatura pasada. Se volvió a recordar el año pasado y ahora adelanta el alcalde que insistirá para que los presupuestos cuenten con una partida de algo más de 2,2 millones para iniciar los trámites y Mérida tenga una piscina olímpica climatizada. La de la Argentina no tiene las dimensiones olímpicas y se queda pequeña ante el creciente número de usuarios diarios. La nueva serviría para atender el repunte de la demanda entre deportistas federados y aficionados.

El alcalde ve que Mérida no puede afrontar sola con fondos municipales esta instalación porque el presupuesto final ronda los 25 millones de euros.

Pendiente también queda la obra que necesita el colegio Trajano y la ampliación de la escuela oficial de idiomas

«El Ayuntamiento, evidentemente, va a poner en esta obra de infraestructura todo lo que sea necesario. Pero es básico contar con una ayuda de aportación en el inicio de la tramitación y por eso pedimos esta aportación inicial de 2.250.000 euros», argumenta.

Y también el sexto puente sobre el río Guadiana en la ciudad. Otra reivindicación ya clásica por reiterada en los últimos años.

En este caso reclama seis millones de euros para la redacción del proyecto. Más de una vez ha dicho que es vital para planificar el desarrollo urbanístico de la ciudad. Por eso pide que se reúna el consejo de capitalidad y entren en los presupuestos. De momento, explica, desde la Junta han dicho al Ayuntamiento que no se reúne el consejo porque no hay borrador de presupuestos. Pero el alcalde no se cree este argumento porque lleva días escuchando a la consejera y a la presidenta que los presupuestos ya están hechos.

«Pedimos que se ponga fecha ya a ese consejo de capitalidad de la ciudad de Mérida y que se incluyan los asuntos que a la ciudad de Mérida le interesa y los asuntos que son de vital importancia para el conjunto de los vecinos».

Justificó sus críticas a la Junta de Extremadura de María Guardiola con una memoria histórica de inversiones. Los del año pasado, los primeros de Guardiola, Mérida recibió 45 millones entre trasferencias de crédito e inversiones. En 2022 –con su compañero de partido Guillermo Fernández Vara– fueron 79.

El sexto puente y la piscina son las piezas claves de la futura relación entre ambas administraciones, pero en el listado que llevará a su reunión con los representantes del gobierno autonómico se incluye también obras menores con cierta urgencia como la del colegio Trajano o la construcción de viviendas para aliviar el precio de las casas y los alquileres, siguiendo el modelo de los planes del gobierno central.

Y, en medio, proyectos que en su día se anunciaron y se dieron por hechos pero de los que no se sabe nada hace tiempo. En este apartado entraría, por ejemplo, la antigua oficina de la ITV como cochera del parque móvil de la Junta. En su día se aprobó este traslado, pero no ha dado la Junta ningún paso para materiazarlo. Tampoco se sabe nada del parque científico y tecnológico que se cambió desde Ifeme al campus universitario o de la ampliación de la escuela oficial de idiomas para anexionarse el edificio de la antigua comisaría de la policía local.

«Igual que el gobierno de la Junta de Extremadura exige medidas y participación al Gobierno de España para poder definir unos presupuestos, pues igual hacemos nosotros. Con la misma lealtad», sentencia.