El alcalde de Mérida cree que el fiscal de Tráfico debería dimitir por sus palabras sobre las multas y los ayuntamientos

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha considerado que el fiscal delegado de Tráfico en Extremadura, Diego Yebra, debería dimitir por unas recientes afirmaciones relativas a la práctica de las multas por parte de los ayuntamientos en periodos anteriores a unas elecciones.

Tras recalcar que el Ayuntamiento de Mérida «no» se siente aludido por esas afirmaciones, ha considerado que en todo caso «el fiscal es un auténtico irresponsable» y «tiene una obsesión permanente con los alcaldes», recoge E.P.

«Yo es que le diría que dimitiera mañana y se fuera... Es un auténtico irresponsable el fiscal. Tiene una obsesión permanente con los alcaldes. Decir que los alcaldes somos copartícipes de la no vigilancia en el tráfico de la ciudad eso es muy grave... Es un impresentable, literalmente», ha sentenciado Rodríguez Osuna a preguntas de los medios durante el balance de 2022 que ha realizado este jueves en Mérida.

«El Ayuntamiento de Mérida no... Los radares funcionan perfectamente, la policía hace controles de alcoholemia todos los fines de semana, a partir del mes que viene daremos nuevos sistemas de vigilancia y control... Estamos reduciendo las emisiones», ha defendido.

«Si él tiene conocimiento de que hay algún ayuntamiento que está ocultando eso, yo no sé si hasta sería un delito, pero desde luego lo que él es él es un irresponsable, no me doy por aludido... Y lo que tiene que hacer es irse a su casa y que venga otro que respete a los alcaldes... A los alcaldes no se les trata como los trata... eso no lo puede decir...», ha añadido el primer edil emeritense.

«Yo no me siento aludido pero es que como conozco a un montón de alcaldes y alcaldesas del PSOE, del PP y de todos los partidos políticos que son ejemplares en las medidas y en la vigilancia contra los accidentes de tráfico pues me hago portavoz de todos ellos, también de los de otros partidos. Me parece una auténtica irresponsabilidad, esas cosas no las puede decir, como diciendo que nosotros guardamos las cosas para las elecciones... ¿pero qué se cree el fiscal?», ha espetado Rodríguez Osuna.

