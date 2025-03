El albergue de Mérida protege a jóvenes de Malí víctimas de Al Qaeda

Musa habla todos los idiomas que uno pregunte. El francés por herencia colonial, el inglés porque es un tío listo y el español porque lleva ... en Mérida veinte años. También bámbara o soniké, los dialectos de las tribus de Malí. Acuden a su casa de Juan Canet algunos de los chicos que viven en el albergue para que haga de traductor.

Hoy, precisamente, habla con un grupo de Malí, todos cuentan que huyeron de Bamako para sobrevivir. Secu tiene 25 años. Chapurrea un poco español tirando del traductor del Google. Estudió hasta los veinte años una especie de ingeniería agrícola. Con beca por buen estudiante además. Viene de un pueblo pequeño cerca de la capital. De familia de agricultores. Llevaba una vida relativamente tranquila hasta que un grupo de Al Qaeda asaltó el pueblo y quemó las cosechas en 2020.

Mataron a su padre y a sus dos hermanos pequeños. Entran en los pueblos, cuenta, con metralletas. Riendo y disparando sin remordimiento porque saben que tienen enfrente a gente desarmada. El sueño de los padres de Macu era que pudiera estudiar, que mejorara la explotación familiar. Pero todos aquellos planes se esfumaron con el saqueo. Huyó de las balas. Vive en el Prado desde hace dos meses. No tiene a ningún conocido en Europa. Lo más importante para él es vivir en un país donde hay paz. Con la paz, explica convencido, hay esperanza. «Aquí no tenemos papeles, pero nadie te mata».

Garaba es mayor que Secu. 36 años. También superviviente de un asalto armado. No habla bien francés. Su lengua madre es el soniké, parecido al bámbara. Se entiende con Musa y con el resto de chicos de Malí de su tribu que ha conocido en Mérida.

Vivía en la zona rural lejana a Bamako. Labrador y agricultor como muchos aquí. Hasta que llegaron los terroristas en 2015. Su pueblo estaba cerca de un campo militar y quedaron en mitad del fuego cruzado. En cuanto escucharon las metralletas echaron a correr. «Disparan indiscriminadamente». Una bala alcanzó a su madre. La llevó al hospital. Y allí murió. Tras la estampida no ha vuelto a tener noticias de uno de sus hermanos. Ocho años después, no sabe si está vivo o muerto.

Huyó para no acabar reclutado y acabó en Mauritania. Un país algo más seguro. Allí conoció a un compatriota que le ayudó a emprender el viaje a pie y en coche hasta la frontera de Mauritania y lanzarse al mar. Ahora pide ayuda para solicitar la protección internacional en España. No hay manera de que el Ministerio de Interior abra las citas en Mérida. Se consideran víctimas del terrorismo, desplazados por la guerra de Malí. En España se habla de Ucrania y ahora de Gaza, pero apenas se conoce la realidad de su país. Por eso Secu y Garibe cuentan su historia. Quieren que los vecinos de Mérida entiendan por qué están aquí. Entre los acogidos en la ciudad, el grupo de Malí es cada vez más numeroso. Son víctimas de un conflicto que se ha cronificado y que tiene cada vez más desplazados. Desplazados y huidos. Durante la conversación hay un momento que Musa deja de traducir y se echa a un lado. Le quiebra la voz y pide un respiro. Luego le cuenta a los chicos que hasta no hace mucho tiempo él era uno de los pocos negros que vivía en la ciudad.

Que la convivencia de Mérida con los africanos es relativamente reciente. Escucha con atención Mamadu. Va con unos cascos y una bolsa de gusanitos que comparte con el resto al sol en el banco de Juan Canet. Mamadu salió en 2022 de casa. Dos años para atravesar medio continente. Salió de Bamako porque no era una ciudad segura. Había atentados casi a diario. Ahorró dinero para huir y su plan a largo plazo no lo ve en Europa, quiere volver cuando haya paz con su hermano pequeño. Alberga esperanzas. Habla de Libia, de Gadafi y los tuaregs, unos nómadas del desierto que expandieron los conflictos y se unieron a las fuerzas expansionistas de Gadafi. Dieron armas a los rebeldes para usarlas contra el pueblo. Mamadu habla de una infancia interrumpida por la guerra. Le gustaba ir al colegio, hasta que llegaron los yihadistas. Ahora no se quita de la cabeza a su hermano pequeño. Prefiere no decir la ciudad de la que huyó antes de llegar a Bamako. Mataron a sus padres y sobrevivieron los dos hijos. Para sacarlo adelante decidió abandonar la capital y salir a Europa. Trabajar y mandarle dinero. Rompe a llorar. Le puede la culpabilidad «Yo me siento a salvo aquí, pero mi hermano pequeño está allí, y no se que va a ocurrir con él». Se levanta el pantalón del chandal y enseña la herida en la pierna. Valora mucho la paz desde que está en España porque ha vivido la mayor parte de su vida en un país en guerra.

Los grupos rebeldes te secuestran, te dan un arma y te convierten en mercenario de un día para otro. Sigue habiendo esclavos. Algunos huyen, pero otros mueren al intentarlo. «Ahora puedo andar, pero hasta hace poco en cuando caminaba un poco me caía de lado».

Le preguntan si la herida es de la guerra o del bosque. Los chicos llaman 'el bosque' al tiempo que pasan escondidos por Marruecos hasta embarcarse en una patera y lanzarse al mar. Mamadu no responde. Enmudece de repente. Se pone los cascos y se aparta del grupo. Nadie hace más preguntas.