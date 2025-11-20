Agotadas en 40 minutos los inscripciones para participar en la Media Maratón de Mérida Son 2.500 personas las que correrán el próximo 11 de abril; se ha abierto una lista de espera

2.500 dorsales adjudicados en solo 40 minutos para la media maratón de Mérida. Y se abre ahora una lista de espera. La organización de la cita deportiva anuncia que se han ocupado las plazas disponibles para participar en la carrera, de 21 kilómetros, prevista para el próximo 11 de abril, a partir de las 19 horas.

«Gracias, gracias y gracias. Sólo tenemos palabras de gratitud ante la respuesta a la apertura de inscripciones, agotadas en tan sólo 40 minutos», ha escrito la organización, Atletas Populares de Mérida, en redes sociales. Pide disculpa a todas las personas que se han quedado sin dorsal, a las que se anima a que se inscriban en la lista de espera «porque aún podéis tener una oportunidad si existen bajas para el día de la prueba». Atletas Populares de Mérida había abierto esta mañana, a las diez, el plazo para inscribirse.

La masiva demanda que rompe todos los récords de los últimos años. «Nos llena todavía más de responsabilidad y mucho más para esta edición con la organización del Campeonato de España», se recuerda. Efectivamente, Mérida acogerá una gran cita del calendario de atletismo el año que viene. Así lo confirmó en agosto la Federación Española de Atletismo. El 11 y 12 de abril la capital extremeña será sede del Campeonato de España de atletismo en ruta. Se dirimirán los ganadores de las pruebas de milla en ruta, 5 kilómetros y medio maratón.

Para la próxima edición de la media maratón, los 2.500 dorsales disponibles se han agotado en 40 minutos. Para la edición de este año, se adjudicaron en 6 horas. Para la de 2024, en 8 horas y para la de 2023, en 12 horas.

La prueba vuelve a tener como patrocinador al Banco Santander, además del Ayuntamiento de Mérida y también cuenta con la colaboración de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, la Federación Extremeña de Atletismo y de diferentes clubes y empresas.