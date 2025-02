Afam quiere ampliar su centro para llegar a más pacientes de alzhéimer

Antonia Blanco no sabía dónde acudir con su marido cuando le diagnosticaron alzhéimer hace ya casi tres décadas. Ahora es socia honorífica de una entidad que, con ayuda de una psicóloga y una trabajadora social, puso en marcha en 1998 para ofrecer recursos, apoyo ... y orientación a quienes sufren un trastorno neurológico degenerativo que va a la alza entre la población. Se trata de Afam, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras demencias de Mérida. Tras más de 17 años intentándolo dio un paso importante hace tres con la apertura de un centro terapéutico de atención diurna. En un local cedido por la Junta de Extremadura de la calle Luis Álvarez Lencero, un equipo multidisciplinar conformado por más de una decena profesionales atiende en horario de diez de la mañana a seis de la tarde a más de una veintena de personas con demencias diagnosticadas en fases de leve a moderado-grave y deterioro cognitivo leve.

Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogas, trabajadora social y auxiliares se coordinan para ofrecer a usuarios de Mérida y comarca un programa de atención terapéutica «integral, especializada e individualizada». Para la directora del centro, María Jesús García, el trabajo que desempeñan con los pacientes es crucial para «ralentizar el avance de la enfermedad y mejorar su calidad de vida», si bien su desarrollo es diferente e impredecible en cada persona. En el centro parten de la premisa de que «lo perdido no es recuperable». Sin embargo, la experiencia les ha demostrado que el grado de afectación de muchos pacientes puede llegar a estabilizarse una vez comienzan con las terapias. «No mejoran, pero muchas veces vienen tan mal por no haber recibido una atención previa que en cuanto trabajamos un poco con ellos se notan cambios», indica María Jesús.

Se ha comprobado que una rápida intervención puede contribuir positivamente en la evolución de la enfermedad, siempre que se haga de la mano de tratamientos farmacológicos. Aunque todos los esfuerzos van orientados a mejorar la calidad de vida de los usuarios, el centro también persigue proporcionar respiro familiar a los cuidadores. Lamentablemente, no todas las personas con demencias diagnosticadas pueden beneficiarse de estos servicios. En algunos casos, la estancia en el centro de determinados pacientes con afectación severa puede llegar a ser «contraproducente para ellos mismos y para el propio grupo», explica su directora. Por eso, «en el momento que no se puede trabajar con ellos física o cognitivamente y no pueden estar en el centro, les ofrecemos otro tipo de recursos a domicilio». No obstante, también hay quien desconoce la existencia de estos servicios y quien, pese a intentarlo, no pasa de la lista de espera. La alta demanda de usuarios ha hecho que el centro se quede pequeño. Tratan de suplir esta deficiencia con actividades en su propio hogar.

Más servicios

De las 24 plazas para las que el centro tiene capacidad, 20 son subvencionadas por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (Sepad), mientras que las otras cuatro se ofertan en régimen privado. Todas están ocupadas.

De ahí que uno de los principales propósitos de Afam sea ejecutar la tercera fase de un proyecto de obra inconcluso.

Les permitiría ampliar las instalaciones para albergar hasta diez usuarios más. Desde la Consejería de Salud y Servicios Sociales ya les han trasladado que, al menos de momento, su financiación no será posible.

Otro de los proyectos futuros de Afam es ofrecer alojamiento a los propios usuarios que lo requieran. Aunque no pretenden convertir el centro en una residencia, han detectado esta necesidad en algunas personas que acuden diariamente a hacer terapia en sus instalaciones. «Nuestra idea es habilitar un espacio con cuatro o cinco camas en el local contiguo», desgrana la directora. Actualmente está ocupado por los servicios de la Inspección Sanitaria del SES, pero está previsto que se trasladen a otro lugar y quede vacío», concluye.