AFAM quiere ampliar su centro para atender a más pacientes de Alzheimer

Los familiares con pacientes de Alzheimer agrupados en Afam tuvieron ayer agenda repleta. Mesa informativa en la Plaza de España durante toda la mañana, lectura de un manifiesto público por la tarde y charla divulgativa de la profesora Silvia Núñez Díaz por la tarde.

La OMS puso el 21 de septiembre como día mundial para visibilizar las secuelas de la enfermedad y en Mérida los cuidadores y familiares se adhieren a la efeméride.

María Jesús García es psicóloga y directora del centro terapéutico que gestiona la asociación en Bellavista. Afam, explica, aglutina ahora a más de 150 socios y atiende a más de sesenta pacientes. Al centro acuden veinte, más otros tantos a los que le dan terapias en los domicilios. Y cuidan también a los que se encuentran ya en una fase avanzada en casa.

Afrontan cada 21 de septiembre incidiendo en la atención temprana. «Es la mejor forma de ralentizar la evolución». Les costó muchos años encontrar un sitio para la terapias y lo abrieron después de la pandemia. Desde entonces se han ocupado las veinte plazas que ofertan. Tienen ahora a otros cuatro pacientes en evaluación. «Vamos a tratar de atenderlos también, pero más de veinticuatro ya no podemos». Por eso trabajan ya en la ampliación de las instalaciones que les cedió la Junta en Bellavista, junto a la oficina de Inspección Médica del SES. Quieren llegar a más pacientes que necesitan terapias. Y extenderlas por los pueblos de la comarca para los que no pueden desplazarse a Mérida con frecuencia. Línea abierta igualmente con los hogares de mayores y las residencias, para ofrecer allí a los usuarios y los internos rutinas de memoria como medida de prevención contra el deterioro cognitivo.

Explica María Jesús García que otra clave pasa por aplicar la innovación a las terapias. Hay varios caminos a seguir. Primero el farmacológico, pero también el de la atención que se presta a los pacientes desde el diagnóstico. Y pone como ejemplo el Plan Nacional del Alzheimer. Parado está porque no hay financiación. No hay en estos momentos un marco común de trabajo. La cartera de servicios a la que tienen acceso los enfermos depende de la comunidad autónoma en la que resida. Incluso dentro de una misma área sanitaria hay brechas porque las zonas rurales quedan habitualmente desamparadas de atención especializada. «En estos momentos, la única forma de abordar la evolución de la enfermedad es la terapia farmacológica junto a la no farmacológica. Las dos conjuntamente».

Y entre esas nuevas herramientas, en el centro de Mérida colaboran con la profesora del conservatorio Silvia Núñez.

No se trata de musicoterapia, sino de neuropsicología de la música. Ha investigado Silvia Núñez que a través de determinadas notas musicales se activan algunas zonas del cerebro. Algo parecido ocurre con la pintura y el modelado. O con el ocio terapéutico a través de viajes y visitas a zonas que ya conocen o que en su día visitaron los pacientes. Y para la estimulación emocional colaboran con los alumnos de sexto de primaria del Colegio Calatrava. Las actividades de convivencia entre ancianos y niños son muy beneficiosas. «Nosotros aplicamos todas las innovaciones y estamos investigando la eficacia del método de Silvia Núñez para frenar la evolución del Alzheimer».

También fue un día ayer para compartir con los familiares. Por experiencia, cuentan en AFAM, la mayoría se sienten abandonados del sistema sociosanitario. Las citas en Neurología se dan muy tarde y se enfrentan a diagnósticos inciertos. Sin saber cómo abordarlos. La asociación tiene un grupo de apoyo para que aprendan también los familiares a conocer la evolución. Y luego viene el problema del aislamiento. Entra en una etapa muy difícil el paciente cuando empieza a ser consciente de su deterioro. Incluso quien se niega a asumir que padece Alzheimer.