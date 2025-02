Afam cubre todas las plazas disponibles en su centro terapéutico del Alzheimer

A. GILGADO Sábado, 1 de octubre 2022, 07:59 | Actualizado 13:52h. Comenta Compartir

Afam, la asociación de familiares de enfermos de Alzheimer de Mérida, traza el mapa del impacto de esta enfermedad y de otras demencias similares en la comarca de Mérida. Los últimos datos disponibles estiman en mil personas afectadas entre pacientes y cuidadores a los que la enfermedad apenas les deja un respiro.

Hay también más mujeres que hombres y se aprecia una tendencia a la baja en la edad media de los nuevos diagnosticados.

María Jesús García González es psicóloga y directora del centro terapéutico de Afam.

El problema, cuenta, es que muy pocos acuden a recursos públicos o privados. La mayoría vive el problema en casa. Sin un seguimiento de la enfermedad y sin sesiones para frenar el deterioro. Por eso abrieron el centro el año pasado. Desde 2007 llevaban reclamando un espacio que sirviera para ofrecer apoyo especializado continuo al paciente y a los familiares. Agradece el apoyo de la Junta y del Ayuntamiento, que les cedió el local en la zona de Bellavista. En el bajo de una galería entre el Instituto Extremadura y el Colegio Calatrava. Les ayudó también el Ayuntamiento a equiparlo. «No solo hemos tenido apoyo público, igualmente ha habido empresas y particulares que se han implicado con nosotros».

Las veinte plazas habilitadas ya se han cubierto. Insiste la directora que funcionan desde una perspectiva terapéutica, no siguen el modelo de centro de día. Es un trabajo específico de estimulación cognitiva, fisioterapia y terapia ocupacional casi personalizado. Trabajan desde las diez de la mañana a las seis de la tarde. Algunos usuarios van cuatro horas por la mañana y otros todo el día. Tampoco hay plazas ya para el servicio a domicilio que abrieron para llegar a más gente. El problema es que no hay mucho más recursos en la ciudad. También pueden acudir los familiares a la residencia El Prado o a la asociación de Parkinson, pero no es específico para Alzheimer.

Afam forma parte también de la plataforma nacional de familiares que ha iniciado hace semanas una campaña para reclamar más investigación. Si hay una detección precoz, compara la directora, se puede trabajar desde el inicio y se puede frenar antes el deterioro de la enfermedad. «Muchas veces, en los primeros síntomas, se confunde con otras demencias».

En realidad, cuenta, poco se sabe todavía. Conocemos como evoluciona el deterioro del cerebro, pero no el desencadenante.

Las familias de Mérida que llevan tiempo conviviendo con el Alzheimer han tejido una red de información y apoyo a los nuevos diagnosticados. También para darles durante el mayor tiempo posible autonomía y calidad de vida. Se preocupan por los cuidadores. Al no haber recursos suficientes o no poderlos pagar, algunos están pendientes las veinticuatro horas de los trescientos sesenta y cinco días del año, con el desgaste físico y mental que conlleva.

Una de las impulsoras del centro terapéutico fue Antonia Blanco. La presidenta de Afam en 2007. La asociación ofrecía entonces algunas sesiones en el centro Reyes Huertas, pero todos los familiares coincidían en que eran insuficiente. Por eso empezaron entonces a promover uno propio.

Este primer año de funcionamiento ha demostrado que era necesario porque se han completado todas las plazas y hay lista de espera para recibir las sesiones que prestan a los enfermos.

