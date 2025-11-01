'Adopta un monumento' desarrolla siete talleres didácticos con los colegios emeritenses

Desde este mes de noviembre y hasta el próximo mayo, los centros educativos se alían con el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la ... Ciudad Monumental para poner en marcha una nueva edición del programa 'La escuela adopta un monumento'. Será la decimoquinta ocasión en la que se desarrollen diferentes talleres didácticos -siete en total, con el fin de acercar a la comunidad educativa el patrimonio cultural, histórico y medioambiental emeritense. También se celebrará un Día del Patrimonio y una representación teatral, el 19 y el 20 de mayo, en el Teatro Romano, dentro de Emerita Lvdica.

El programa, de gran aceptación, está dirigido a todos los niños y niñas de los centros educativos de Mérida, pertenecientes a los cursos de Educación Infantil y Primaria.

A partir de este mes, en la sala Decumanus, se activa el taller 'Bajo tus pies. Mérida, Ciudad Arqueológica'. De 90 minutos de duración, se pretende la divulgación didáctica de las labores arqueológicas, de investigación, conservación y difusión que realiza el Consorcio. Es para escolares de tercer curso de Primaria.

A partir de enero se suceden el grueso de talleres. Se centran en algunos casos en monumentos concretos de la capital extremeña. Analizarán la gran Casa de Mitreo (dirigido a escolares de 2º de Primaria), la fortaleza árabe de Alcazaba (alumnos de 5º de Primaria), el Peristilo del Teatro Romano (niños de 4º de Primaria), uno de los edificios romanos de propaganda imperial más importantes.

Además se harán talleres, con visita didáctica a los dos edificios de espectáculos de la antigua ciudad romana, el Teatro y el Anfiteatro. Para niños de 1 a 3º de Infantil y de 1º de Primaria. También habrá una actividad, 'El juego del agua', que dará a conocer, mediante el juego, el recorrido del agua para abastecer a Augusta Emerita, destinado también a niños de los mismos cursos.

Fin de fiesta, 19 y 20 de mayo

Mientras, los escolares de 6º de Primaria participarán en un taller que permitirá a los alumnos conocer, la sociedad romana y las personas «que, con su trabajo ayudaron a convertir a Roma en el Imperio que fue».

El programa 'La escuela adopta un monumento' incluye también la celebración, el próximo 18 de abril, del Día del Patrimonio. Con actividades de los centros educativos en monumentos adoptados con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

Además, con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril, se realizará una lectura colectiva con los alumnos que deseen participar. Para niños de 5º y 6º de Primera. Se realizará la lectura ese mismo día 23 o el 24. Será en la sede del Consorcio de la Ciudad Monumental, en la calle Santa Julia.

Para finalizar, teatro en el Teatro. Como fin de fiesta para los centros educativos que participan en el programa. Se representará el montaje ¡Octavia, soy yo!, en fechas de la gran fiesta recreacionista de Mérida, Emerita Lvdica.

Durante el curso escolar se realizarán talleres para formar, teatralmente hablando, a los alumnos participantes, en este montaje, que se hará en doble sesión, el 19 y el 20 de mayo.