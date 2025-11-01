HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Escolares en la representación final en el Teatro dentro del programa 'La escuela adopta un monumento'. HOY

'Adopta un monumento' desarrolla siete talleres didácticos con los colegios emeritenses

El programa incluye también un Día del Patrimonio y una representación teatral dentro de Emerita Lvdica

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Sábado, 1 de noviembre 2025, 22:26

Desde este mes de noviembre y hasta el próximo mayo, los centros educativos se alían con el Ayuntamiento de Mérida y el Consorcio de la ... Ciudad Monumental para poner en marcha una nueva edición del programa 'La escuela adopta un monumento'. Será la decimoquinta ocasión en la que se desarrollen diferentes talleres didácticos -siete en total, con el fin de acercar a la comunidad educativa el patrimonio cultural, histórico y medioambiental emeritense. También se celebrará un Día del Patrimonio y una representación teatral, el 19 y el 20 de mayo, en el Teatro Romano, dentro de Emerita Lvdica.

