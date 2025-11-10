Adenex llena de actividades noviembre con charlas, rutas y un nuevo libro El próximo viernes se presenta el libro de fotos 'Paseo con aves en Proserpina'

Un grupo de personas en una ruta nocturna de Astroturismo por Extremadura por el Prado de Lácara.

Celestino J. Vinagre Lunes, 10 de noviembre 2025, 07:38 Comenta Compartir

La asociación conservacionista Adenex diseña un mes de noviembre con distintas actividades en Mérida. Charlas, rutas, encuentros y propuestas culturales se darán cita. Adenex invitamos a toda la ciudadanía a participar activamente en estas iniciativas «que combinan conocimiento, compromiso ambiental y convivencia».

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con la financiación del Ayuntamiento de Mérida y la ruta nocturna prevista cuenta con la colaboración del Centro de Interpretación del Parque Natural de Cornalvo.

El próximo viernes, 14, se presenta el libro 'Paseo con aves en Proserpina', de Aurora Caldito. Será a las 19 horas, en La Casa del Sol (sede de Adenex, plaza del Santo Ángel, 1). Se trata de una obra fotográfica que recoge la riqueza ornitológica del embalse de Proserpina y muestra, a través de su autora, la belleza de este entorno natural tan emblemático.

El 23, domingo, se celebrará un paseo en bicicleta por la margen del río Guadiana. Una actividad guiada por Francisco L. Castro, con pequeñas paradas para la interpretación del entorno y la reflexión sobre el uso urbano de este medio de transporte sostenible.

Se trata de una experiencia pensada para todos los públicos, con niños acompañados de adultos, que combina naturaleza, movilidad y conciencia ambiental.

Para el día 28, viernes, está fijada una 'Noche de estrellas en el Parque Natural de Cornalvo'. De 19 a 21:30 horas, Adenex y la empresa Astroturismo por Extremadura ofrecerán una ruta nocturna por la naturaleza y el cosmos en Cornalvo.

«Es una oportunidad única para disfrutar del atardecer en este espacio protegido y dejarse sorprender por un viaje a través del cielo nocturno, descubriendo estrellas, constelaciones y leyendas bajo la guía de personas expertas», se indica en la nota de prensa de Adenex.

Para participar en estas actividades es necesario realizar inscripción previa a través de los enlaces disponibles en la página web, señala el colectivo.

Para realizar el paseo en bicicleta, la dirección es la siguiente https://forms.gle/G1Pp8EoGdWoo6wQk8. Mientras, para la ruta por Cornalvo el enlace a pinchar es https://forms.gle/TrZSRWKxDLEDfEEG7.

Temas

Extremadura