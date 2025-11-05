Acuerdo para desarrollar ‘Lazos’, contra la soledad no deseada de las personas mayores

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

C. J. V. El Consejo de Gobierno de la Junta autorizó ayer la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Mérida para el desarrollo del programa de acompañamiento para combatir la soledad no deseada de personas mayores (‘Lazos’), por un importe de 100.000 euros. Se busca mejorar la calidad de vida de los mayores que se encuentran en situación de aislamiento social o vulnerabilidad emocional, mediante acciones de acompañamiento personal, social y comunitario.

El convenio promueve actividades que fomenten la participación activa, el fortalecimiento de redes de apoyo, la detección temprana de situaciones de soledad y la intervención psicosocial adaptada a las necesidades individuales de los mayores. Se pretende consolidar redes sociales de apoyo en los barrios en los que se aplicará el programa ‘Lazos’, y crear una red de voluntarios mayores, entre otros, explicó ayer la consejería de Salud y Políticas Sociales tras la celebración del Consejo de Gobierno.