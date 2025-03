El acueducto de Los Milagros de Mérida volverá a acoger un festival heavy el 27 de mayo

El festival heavy y rock de Los Milagros quiere subir un peldaño en la edición de 2023. Será la quinta entrega. Ya tiene fecha. ... El 27 de mayo y pronto presentarán el cartel completo.

Según cuentan Israel López y Barry González prácticamente se ha cerrado todo. Solo falta la última autorización del Ayuntamiento para presentar a los grupos. No dan nombres pero apuntan que vendrán bandas referentes. En cinco años, explican, Acerock ha conseguido crear una comunidad que crece por toda España. Y ponen como ejemplo lo ocurrido con Voltium. Ganó la primera edición del concurso que organizó la Asociación Cultural Emeritense de Rock y Ocio en la avenida de Alange 49.

Hoy es una banda conocida por todos en los círculos metal y en los festivales. El año pasado, recuerda Barry, vinieron con muchos seguidores del País Vasco al Acerock ya como espectadores a ver los conciertos. Hubo sobre dos mil espectadores y para el 27 de mayo se han propuesto superar los dos mil con creces y acercarse a tres mil.

El entorno de Los Milagros da todavía para bastantes más. Arranca también ahora la selección de bandas noveles que pelearán por abrir el festival. Dos sesiones han programado los socios de Acero: 22 y 29 de abril.

Las inscripciones ya se han abierto y ahora entre todos los apuntados tendrán que elegir dos bandas para la sesión del 22 y otras dos para el 29. Y de esas cuatro quedará una para el Acerock. El único requisito es que sean inéditos, que no hayan grabado ningún disco. Suelen apuntarse bandas de toda España. De País Vasco, Comunidad Valenciana o Andalucía entran bastantes inscripciones. «Para nosotros no es un festival más. Queremos cuidar todos los detalles y la selección de las bandas de jóvenes la hacemos con esa intención, buscando talento que venga a Mérida a tocar».

En las dos sesiones de abril actuarán también bandas heavy ya consolidadas. El 22 estarán los valencianos de Sylvania y el 29 Oppse, de Santander. Tiene Acero su local de conciertos propio en la avenida de Alange 49, por eso puede organizar eventos de este tipo previos al festival. Animan además a los vecinos de Mérida a pasarse a las sesiones heavys que organizan. Suelen traer bandas cada pocas semanas. Silvia Fernández, la delegada municipal de Cultura, agradeció ayer el interés y el trabajo de los socios de Acero por generar en la agenda de conciertos y festivales de la ciudad un espacio para un género minoritario y con pocas oportunidades de exhibición. «También se hace ciudad desde la cultura y también se hace cultura visibilizando estilos que no tienen tantas oportunidades», les dijo. Barri González, uno de los promotores de Acero, recuerda que como no había metal en directo por Mérida decidieron fundar hace seis años una asociación y traerlos ellos mismos. El Narro, en Marquesa de Pinares, pusieron como sede al principio. Diez euros al mes paga cada uno de sus cincuenta socios. Les da para cubrir el alquiler del local –ahora en san Antonio– y traer bandas. Agradecen a los que pagan religiosamente su mensualidad y viven lejos de Mérida. Mecenas del metal. No van nunca por la sede. Simplemente ayudan.