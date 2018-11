El extremeño Alberto Amarilla protagoniza este viernes 'Re cordis' en la sala Trajano de Mérida EUROPA PRESS Jueves, 15 noviembre 2018, 13:28

El actor extremeño Alberto Amarilla pondrá en escena este viernes, 16 de noviembre, en la sala Trajano de Mérida, el espectáculo 'Re cordis', que también dirige junto a Mabel del Pozo.

'Re cordis' es un espectáculo que «une las nuevas corrientes de pensamiento del siglo XXI y la neurociencia con la capacidad de juego del teatro», por lo que supone «un viaje desde la mente al corazón», un viaje vital a través de los recuerdos que «habla de nosotros a través del yo».

El argumento de esta obra, que comenzará a las 21,00 horas, cuenta cómo un hombre, interpretado por Alberto Amarilla, «se despierta en un lugar que no reconoce y del que no puede escapar», hasta que «poco a poco irá tomando conciencia de que ha pasado más tiempo del que cree y de que no recuerda quién es», según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Se trata por tanto de «toda una aventura en el sentido mítico y real que llevará al protagonista de la historia a la necesidad de aceptar lo bueno y lo malo, lo cómico y lo trágico, la confianza y la duda», en la que el actor «tendrá que reconocerse en todos los roles que le asisten para finalmente desvelar su identidad y saber la verdad».

Cabe destacar que la taquilla de la Sala Trajano estará abierta al público este jueves y viernes, 15 y 16 de noviembre, en horario de 11,00 a 13,00 y de 18,00 a 21,00 horas.