El activista de derechos humanos Roudy Joseph habla en el IES 'Sáenz de Buruaga' de Mérida Ofrecerá unas charla a las 12.30 horas para alumnos de 3º de la ESO pero abierta también al público

R. H. Domingo, 30 de noviembre 2025, 08:22

Roudy Joseph, portavoz principal del Colectivo Haitianos y destacado defensor de los derechos humanos de la comunidad migrante haitiana en República Dominicana, llega a Mérida esta semana. El próximo miércoles, día 3,a las 12:30 horas, el activista visitará el instituto 'Sáenz de Buruaga' y hablará con los estudiantes de tercero de la ESO centro educativo aunque la charla está abierto a todo el público.

El activista antirracista lidera el Colectivo HaitianosRD, formado por miembros de diversas organizaciones de migrantes haitianas en República Dominicana. Su trabajo se centra en la defensa activa de los derechos fundamentales de esta comunidad, especialmente vulnerable a la discriminación y la violencia institucional.

En los últimos años, su labor ha sido fundamental en la denuncia de deportaciones colectivas, el racismo institucional y la violencia estatal contra las comunidades haitianas. Gracias a su liderazgo, se han documentado violaciones de derechos humanos y se ha movilizado a la sociedad.

Joseph se presenta como un importante socio en la campaña #RDAntirracista de Amnistía Internacional, organización con la que ha colaborado activamente como intérprete de creole haitiano y enlace con organizaciones locales. «Su testimonio ofrece una perspectiva directa y necesaria sobre una crisis humanitaria que afecta a miles de personas», se indica desde el instituto emeritense.

Su visita al 'Sáenz de Buruaga se enmarca en una gira por Extremadura y España, y representa una «oportunidad excepcional» para visibilizar una causa de «enorme importancia social» en estos momentos.